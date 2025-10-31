MHP lideri Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerini kabul etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye bilgi sunduklarını paylaştı.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut’la komisyonun 16. toplantısından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin huzuruna çıkarak ‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi sunduk."