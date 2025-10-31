Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerini kabul etti

12:4731/10/2025, Cuma
IHA
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye bilgi sunduklarını paylaştı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye bilgi sunduklarını paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut’la komisyonun 16. toplantısından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin huzuruna çıkarak ‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi sunduk."



