MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır.

Atatürk hürriyet meşalesidir, emaneti ziyan edilmeyecek.

Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır.

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi devletin istikbalidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır.

Düşmana korku veren Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz.

Anadolu her şeyin şahididir. Milliyetçi Ülkücü Hareket de el birliği gelecek birliği sağlamak üzere

"Derdin Derdimizdir" sohbet temalı programlar gerçekleştirdik.

8 Kasım 2025 tarihinde "Geleceğe Güçlü Adım" temalı sağlık politikaları kapsamlı şekilde ele alındı.

İmanlı dolu kalpler çağın arkasında kalmaz.

MHP ve Cumhur İttifakı

Geçmişin temelleri üzerinde yükselecek kutlu bir gelecek fecri olmaya destanlar yazmaya hazırız.Milletimizin iradesine, istikbaline sahip çıkacağız.

Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden kaos emellerinden uzak

Çalışacağız çabalayacağız sullar seller gibi coşacağız.

Azerbaycan mesajı

Karabağ 30 yıl esaretin gölgesinde kalmıştır. Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Aziz şehitlerimize Allha'tan rahmet gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan'ın stratejik ortaklığı kimilerini rahatsız etmektedir. Dostluk ve kardeşliğimizin üzerine kara bulutlar düşüreye çalışmasınlar.

İsrail'in yaptıkları görmediğimiz zannedilmesin.

İnsalık gerilim ve kutuplaşmalardan dolayı yorgun düşmüştür. Gazze'ye ulaşması gereken yardımlar engellenmektedir.




















