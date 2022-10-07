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AFYONKARAHİSAR

Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin tane yeni anaokulunu yapmak üzere yeni bir proje başlattık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkardıklarını bildirdi. Bakan Özer, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti, ardından Valilikte gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin tane yeni anaokulunu yapmak üzere yeni bir proje başlattık
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.

Bakanlık olarak Afyonkarahisar'a ayırdıkları 2022 yılı yatırım bütçesinin 735 milyon lira olduğu bilgisini veren Özer, toplantıda 32 milyon liralık hazırlık ödeneği ve 836 milyon liralık yeni yatırımları da Afyonkarahisar'a kazandırdıklarını, böylece kentin 735 milyon liralık eğitim yatırım bütçesini 1 milyar 603 milyon liraya çıkartmış olduklarını ifade etti.

Bu yatırımların kente hayırlı olmasını dileyen Özer, "Bunlar nihai rakamlar değil. Bu yatırımların ilerleme seyrine göre yeni yatırımlarla Afyonkarahisar'ı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Özer, yatırımlarda en büyük payı güçlendirmeye ayırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2022 yılı sonu itibarıyla hedefimiz mevcut güçlendirmede olan okulların tamamının güçlendirilmesini tamamlamak. Bu kapsamda yaklaşık 500 milyon liralık yatırımı Afyonkarahisar'a ayırmış bulunuyoruz. Bakanlık olarak 2022 yılındaki en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına çıkartmak. Bu kapsamda 3 bin tane yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yeni bir proje başlattık. Şu ana kadar 1710 yeni bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcına yetiştirdik. Türkiye'deki 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkarttık. Afyonkarahisar'da da bu iyileşmelerin çok daha yüksek seviyelere yüzde 95'ler seviyesine geldiğini gördük."

"24 yeni okulu Afyonkarahisar'a kazandırmış olacağız"

Afyonkarahisar'a 17 yeni anaokulunu kazandıracaklarına dikkat çeken Özer, "Erişimle ilgili sıkıntılı olan bölgelere 5 yeni ilkokul yapacağız. Yine aynı kapsamda 2 ortaokulunda mevcut yatırımlara ilave edeceğiz. Dolayısıyla hem güçlendirmeler hem büyük onarımlar hızlı bir şekild tamamlanmış olacak. 24 tane yeni okulu Afyonkarahisar'a kazandırmış olacağız. 2023 yılında da çok daha yeni yatırımlarla Afyonkarahisar'ın fiziki mekanlarla ilgili tüm problemlerini ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Özer'e, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan da eşlik etti.

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