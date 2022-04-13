Milli Savunma Bakanı Akar: Mariupol'dan tahliyeler için hazırlıklar tamam, olumlu gelişme bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya işgalinde yerle bir olan Mariupol'dan başta Türk vatandaşları olmak üzere sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin mesajlar verdi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Türkiye olarak tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için gemi tahsisi dahil gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, "Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz. Oradaki insani durum son dönemde kötüleşti. Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. İkili bir konu mevcut, kentin bir bölümü Rusya bir bölümü ise Ukrayna kontrolünde. Sonuç olarak biz insani bakımdan yapılması gereken ne varsa bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

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ALARM DURUMUNU YÜKSELTTİK

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye kıyılarına sürüklenme ihtimali bulunan mayınlara ilişkin ise Akar, "Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkanlar var. Bunları süratle seferber ettik. Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar" diye konuştu.

GÜNDEM Bakan Akar: Mayınlarla mücadelemiz başarıyla devam ediyor

DENİZ TRAFİĞİNDE SORUN YOK

Bakan Akar, serbest kalan mayınlara yönelik ortada birtakım rakamlar dolaştığını ancak bunu teyit etmenin mümkün olmadığını belirtirken, "Bu konuda bizim yapacağımız şey, teyakkuz halimizi sürdürmektir" diye konuştu.

Söz konusu mayınların İstanbul Boğazı açıklarına nasıl bu kadar süratle geldiğine ilişkin ise "Bununla ilgili birçok yorum, varsayım var. Elimizde bununla ilgili somut bilgi, veri olmadan herhangi bir şekilde bazı şeyleri telaffuz etmek uygun olmaz. Gelen her bir ihbar dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Mayınlar teşhis edilmelerinin ardından emniyetli bölgeye çekilerek, çevreye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor. Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok, normal şekilde devam ediyor" dedi.

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İHTİYATLI OLMAK LAZIM

ABD'den F-16 temininde gelinen sürece ilişkin Akar, "Bizim Viper denilen blok 70 F-16'lara ihtiyacımız var. Bununla birlikte elimizdeki F-16'ların da modernizasyonu gerekiyor. Bununla ilgili 'Yabancı Askeri Satışlar' kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığındaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye F-16 satışıyla ilgili Kongre'ye cevaben gönderilen mektuba ilişkin ise Bakan Akar, "Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması" diye konuştu.

SAMP-T FÜZESİNDE 3'LÜ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesinde cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde görüşmelerin yapıldığını dile getiren Akar, "Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor ancak şu anda Fransa'da bir seçim süreci söz konusu. Bu bittikten sonra temennimiz beraber görüşerek daha önce başlayan sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasıdır" değerlendirmesini yaptı.