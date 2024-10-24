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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz

11:1124/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakan Kacır ve Bakan Güler, SAHA EXPO’da TUSAŞ standını ziyaret etti.
Bakan Kacır ve Bakan Güler, SAHA EXPO’da TUSAŞ standını ziyaret etti.

Bakan Güler, "Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO’da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret ederek açıklamada bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını çakallara kaptırmayacağız. Tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçemeyeceğiz. Savunma sanayiimizi hep birlikte zirveye çıkaracağız. Emek veren tüm yol arkadaşlarımızla omuz omuza, sırt sırta çalışacağız.

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.

TUSAŞ çalışanın yakını konuştu: Bu tip eylemler geçmişte de yapıldı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Şanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen saldırı sırasında binada bulunan bir çalışanın ağabeyi, "Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız" dedi. TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından binanın içinde mahsur kalan bir çalışanın ailesi olay yerine geldi. TUSAŞ çalışanının ağabeyi, içeride mahsur kalan kardeşiyle telefonda konuştuğunu belirterek, “Kardeşimle görüştüğümüzde içeride patlamalar olduğunu, silah seslerinin olduğunu, kaç dakika bunun devam ettiğini söyledi. Yarım saat sonra görüştüğümdeyse kendilerinin güvenlik tarafından güvenli bölgeye alındığı söylendi. Bunun dışında söylenecek şeyler yanlış olur. Yanlış şeyler de söylemek istemiyorum. Kardeşim terör saldırısı olduğunu söylemiyor. Bir kurumda çalışıyorsunuz ve bir anda patlama sesleri geliyor. Dışarı baktığınız zaman bir şeylerin yıkıldığı, tahrip olduğu görülüyor. Akabinde silah sesleri duyuluyor, bu birkaç dakika devam ediyor. Kendi şahsi fikrimizdir ki böyle bir durum var gibi. Bunun dışında terör saldırı olmayacak bir duruma benzemiyor. Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız. Bu tip eylemler geçmişte yapıldı. Ülkemizin böyle bir kaderi var. Gördüğümüz kadarıyla içeride 10-20 kişi vardı. Kardeşimin eşi, çocuğu, annem, babam hepsi burada. Korku oldu, ister istemez buraya korku ve endişeyle geldik ama inşallah çözülecek” dedi. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.



#TUSAŞ
#Yaşar Güler
#Ankara

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