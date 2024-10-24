Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz

Bakan Güler, "Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO’da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret ederek açıklamada bulundu.
Alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını çakallara kaptırmayacağız. Tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçemeyeceğiz. Savunma sanayiimizi hep birlikte zirveye çıkaracağız. Emek veren tüm yol arkadaşlarımızla omuz omuza, sırt sırta çalışacağız.
Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.