Gündem Milli Savunma Bakanlığından taciz açıklaması Gerekli karşılık verildi
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan taciz açıklaması: Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'a ait savaş uçaklarından araştırma gemisine taciz.
Yunanistan'a ait savaş uçaklarından araştırma gemisine taciz.

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.

Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi.

  • Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

Ege'de Yunanistan tacizi: Gerekli karşılık verildi
GÜNDEM
Ege'de Yunanistan tacizi: Gerekli karşılık verildi
  • Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 'Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Onun için 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın' şeklinde konuştu.

Yunanistan'dan provokatif eylemler

Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken, Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor.

İstişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı denizaltı ilanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.

Yunanistan'da Boğaziçi olaylarına destek eylemi
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Yunanistan'da Boğaziçi olaylarına destek eylemi
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek eylem gerçekleştiren terör örgütü bağlantılı gruplara, Yunanistan'dan destek geldi. Başkent Atina'da bir araya gelen grup, Türkiye karşıtı sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Aynı şekilde Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021'de atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında gayrı askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek adalarının karasularını kapsayan sahalara yer verdi.

Güvenlik uzmanları söz konusu faaliyetleri, Yunanistan'ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesi olarak nitelendirmişti.

'Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine, yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor'
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'Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine, yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine, yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor' dedi.

Yunanistan yine ölüme terk etti: Motoru sökülmüş bottaki göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
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Yunanistan yine ölüme terk etti: Motoru sökülmüş bottaki göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunanistan, göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabında yaptığı videolu paylaşımda Yunanistan'a ve Avrupa Parlamentosuna sert tepki gösterdi. Soylu paylaşımında, 'Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor... Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor... Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayanAvrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi'ni ve Avrupa Parlamentosunu kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.


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