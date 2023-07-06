Mısır ile yeni dönem: Gözler resmi görüşmede

Mısır’da yaşanan yönetim değişikliği sonrasında gerilen ilişkiler normalleşme sürecinde liderler zirvesine uzanıyor. Karşılıklı büyükelçi atamalarından sonra Türkiye-Mısır ilişkilerinde gözler liderler randevusuna çevrildi. Diplomaside büyükelçi ataması her seviyede normalleşme özelliği taşıyor. Bu şekilde resmi liderler buluşmasının da önü açıldı. Büyükelçilerin ilk görevi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi görüşmesine ilişkin planlama olacak. Kaynaklar, temasın çok kısa bir süre içinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.

ZİRVE İÇİN SÜREÇ TAMAM

Diplomatik kaynaklar, “Büyükelçi atamaları devlet başkanları nezdinde olduğu için resmi zemin için bu gerekli bir durumdu. Böylece diplomatik ve protokol kapsamında bir zemin oluşmuş oluyor. Bu zeminle karşılıklı davetler ve karşılıklı beklentiler olmuş oluyor. Artık devlet başkanlarının görüşmesi için bütün resmi süreç oluşmuş durumda” diye konuştu. Gerilim döneminde daha önce maslahatgüzar olarak görev yapan ve kısa bir süre önce büyükelçi olarak atanan isimlerin öncelikli ajandası da liderler buluşmasına zemin oluşturmak olacak. Kaynaklar, iki ülke arasında düşük seviyede seyreden 10 yıllık diplomatik temasa vurgu yaparak ilişkilerin yeniden aktifleştirilmesi döneminde bu süredeki gelişmelerin de dikkate alınacağı bilgisini paylaştı.

MISIR YATIRIM İSTİYOR

Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın Türkiye’den en önemli beklentisinin yatırım olduğunu ifade etti. Daha fazla Türk yatırımcının Mısır’a çekmek istendiğini belirten kaynaklar, “Normalleşme dönemi nedeniyle son aylarda yatırımcıyı çekmişti. Tam normalleşme ile bu yatırım daha fazla artacaktır. Yani devletin bütün yatırımla ilgili kurumları da heyecanla Türk yatırımcıyı bekliyorlar” dedi.

Özel sektörün Mısır’da çok büyük bir yatırım kapasitesi olduğunu belirten kaynaklar, özellikle tekstil işletmeleri konusunda yatırımın önünün açık olduğunu söylendi. Öte yandan cam sanayi, gıda güvenliği, tarım inşaat malzemeleri, konut ve inşa konusunda da Mısır’ın yatırımcı beklediği ifade edildi. Kaynaklar, Mısır’ın Türk sanayisini model olarak gördüğünü ve iş birliği yapmak istediklerini belirtti.







