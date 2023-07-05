Mısır’a 10 yıl sonra büyükelçi

Salih Mutlu Şen, Amr Elhamamy.
Türkiye-Mısır ilişkilerinde 10 yıl sonra yeni döneme girildi. Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdi. İki ülke aynı anda açıklama yaptı. Geçtiğimiz dönemde maslahatgüzar seviyesinde devam eden ilişkilerde de Türkiye’nin Mısır maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen Nisan 2022’de Mısır’a büyükelçi seviyesinde atanmıştı.
ŞEN DEVAM EDECEK
2013 yılında Mısır’daki darbe sonrası iki ülke de büyükelçilerini geri çekerek diplomasiyi maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Nisan 2022’deki Büyükelçiler Kararnamesi ile Kahire’ye maslahatgüzar olarak atanmıştı. Karşılıklı atama ile Salih Mutlu Şen yeni Mısır Büyükelçisi oldu.