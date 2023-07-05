Mısır’a 10 yıl sonra büyükelçi

Türkiye-Mısır ilişkilerinde 10 yıl sonra yeni döneme girildi. Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdi. İki ülke aynı anda açıklama yaptı. Geçtiğimiz dönemde maslahatgüzar seviyesinde devam eden ilişkilerde de Türkiye’nin Mısır maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen Nisan 2022’de Mısır’a büyükelçi seviyesinde atanmıştı.