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Mısır’a 10 yıl sonra büyükelçi

Türkiye ve Mısır 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atıyor. Kahire’ye Salih Mutlu Şen, Ankara’ya ise Amr Elhamamy aday gösterildi. Dışişleri Bakanı Fidan yeni dönem için, “Türkiye ve Mısır, bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yok” yorumunu yaptı.

Canberk Doğan
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Salih Mutlu Şen, Amr Elhamamy.

Salih Mutlu Şen, Amr Elhamamy.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde 10 yıl sonra yeni döneme girildi. Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdi. İki ülke aynı anda açıklama yaptı. Geçtiğimiz dönemde maslahatgüzar seviyesinde devam eden ilişkilerde de Türkiye’nin Mısır maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen Nisan 2022’de Mısır’a büyükelçi seviyesinde atanmıştı.

ŞEN DEVAM EDECEK

2013 yılında Mısır’daki darbe sonrası iki ülke de büyükelçilerini geri çekerek diplomasiyi maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Nisan 2022’deki Büyükelçiler Kararnamesi ile Kahire’ye maslahatgüzar olarak atanmıştı. Karşılıklı atama ile Salih Mutlu Şen yeni Mısır Büyükelçisi oldu.




#Mısır
#Politika
#Büyükelçi
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