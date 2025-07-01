MİT Başkanı Kalın Irak'ta Mesut ve Neçirvan Barzani ile 'terörsüz bölge'yi görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Irak'ın Erbil şehrine gitti. Burada IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüşen Kalın, bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştü. Kritik temasta, Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı.
Alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın bugün Erbil'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kalın, ziyaret kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBYBaşbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya geldi.
Gündem İsrail saldırıları
İkili görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.
Bölge terörden arındırılıyor
Türkmenlerin siyasi süreçlerdeki rolü de görüşüldü
Ayrıca, gelecek dönem Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.