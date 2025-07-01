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MİT Başkanı Kalın Irak'ta Mesut ve Neçirvan Barzani ile 'terörsüz bölge'yi görüştü

MİT Başkanı Kalın Irak'ta Mesut ve Neçirvan Barzani ile 'terörsüz bölge'yi görüştü

21:241/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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MİT Başkanı Kalın, Irak'ın kuzeyinde temaslarda bulundu.
MİT Başkanı Kalın, Irak'ın kuzeyinde temaslarda bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Irak'ın Erbil şehrine gitti. Burada IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüşen Kalın, bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştü. Kritik temasta, Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı.

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın bugün Erbil'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, ziyaret kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBYBaşbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya geldi.

Gündem İsrail saldırıları

İkili görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

Bölge terörden arındırılıyor

Görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" süreci de masadaki en önemli konulardan birisi oldu.
Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla gelecek dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Türkmenlerin siyasi süreçlerdeki rolü de görüşüldü

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı.
Türkiye'nin, Irak Türkmenlerinin yanında olduğu iletildi.

Ayrıca, gelecek dönem Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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