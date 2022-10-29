MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan ve Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Yunanistan ve Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/qQqJcVNrTM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2022