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ANKARA

MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriyeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan ve Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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