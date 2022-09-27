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ANKARA

MSB: Gölcük Tersane Komutanlığımızda meydana gelen iş kazasında kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit oldu

MSB: Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

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Haber Merkezi DHA
​MSB: Gölcük Tersane Komutanlığımızda meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit oldu ​
Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda meydana gelen iş kazasında Sözleşmesi Er Enes Bıyık’ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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