Gündem MSB Hudut hattında 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ANKARA

MSB: Hudut hattında 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerince Van'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Hudut hattında 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
MSB: Hudut hattında 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız görevinin başında.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi" denildi.

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