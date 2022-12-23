MSB: Hudut hattında 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız görevinin başında.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi" denildi.
Hudut Kartallarımız görevinin başında!
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/CwdX5JrvZZ
Hudut Kartallarımız görevinin başında!