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ANKARA

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
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