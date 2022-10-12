MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Konya'da çarşaf giyerek girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldılar

Konya'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın, çarşaf giyerek kapısını zorla açıp, girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ebru Pektaş, tutuklandı. Ekipler, diğer şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, hırsızlık için binaya giriş anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.