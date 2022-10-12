MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/sEyuSuzlVU
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.