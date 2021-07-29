Gündem MSBden kaçak geçiş iddialarına ilişkin açıklama İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapıldı
ANKARA

MSB'den 'kaçak geçiş' iddialarına ilişkin açıklama: İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 'kaçak geçiş' iddialarına ilişkin, "İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir" dedi. Güvenlik kaynakları, hudutlardan kaçak geçişlerin arttığı, bilinçli olarak müdahale etmediği iddialarına, "Hudut konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyeti herkes tarafından bilinmektedir. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil" ifadelerini kullandı. Terör operasyonlarına ilişkin 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Ayrıca TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacağı, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
MSBden kaçak geçiş iddialarına ilişkin açıklama: İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapıldı
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İki ayda 40 operasyon

Toplantıda konuşan Kara, terörle mücadelenin artan şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Son iki ay içerisinde yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 10'u büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere 40 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise 1595 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

AA

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları


Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini bildirerek, "Operasyonların başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 300'e yakın mağara/sığınak, 600'den fazla mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." diye konuştu.

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İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları yapılmıştır

Türkiye'nin kara sınır hatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğine dikkati çeken Kara, şöyle devam etti:

"Fiziki engellerin yanında sınır güvenliğinde engelleme ve yakalamaya yönelik üç kademeli bir emniyet sistemi oluşturulmuştur. İlk kademede hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu ve devriye faaliyetleri, ikinci kademede komando unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye faaliyetleri, son kademede ise jandarma unsurları ile gerekli koordine kurularak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri icra edilmektedir.

Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. Mehmetçik sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir."

İran sınır hattında 2019 yılında yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellendi


Hudutların güvenliğinin insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlandığını aktaran Kara, şu ifadeleri kullandı:

"İran sınır hattında 2019 yılında yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellenmiş, 5 bin 16 şahıs yakalanmış, 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş, 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 56 bin 994 şahıs engellenmiş, 542 şahıs yakalanmıştır. Son iki ayda, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 bin 786 şahıs yakalanmış, 31 bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 40'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 74 terörist yakalanmıştır. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 29 bin 516 paket sigara, 369 kilo uyuşturucu, 467 cep telefonu ve 6 muhtelif silah ele geçirilmiştir."

AA

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Afganistan'da muharip görevi olmayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afganistan'da altı yıldır sürdürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının emniyetle işletilmesi görevinin devam ettiğini aktaran Kara, şöyle devam etti:

"NATO görevi ve ikili anlaşmalar kapsamında 20 yıldır sürdürülen danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sonlandırılırken sadece havaalanının işletilmesine yönelik görevin sürdürülmesine ilişkin diğer ülke ve Afganistan yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Göreve devam edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır."

Tel Abyad ve Resulayn'a Türkiye'den elektrik verilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı


Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Kara, "Rejimin Barış Pınarı bölgesi dışında yaşayan halkı cezalandırarak ülkemizi zor durumda bırakma gayretlerine rağmen Barış Pınarı bölgesi için yaptığımız sayısız katkıya yenisini eklemek adına Tel Abyad ve Resulayn'a Türkiye'den elektrik verilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda sona yaklaşılmıştır." bilgisini paylaştı.

  • Suriye'de güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin TSK unsurlarınca engellendiğini bildiren Kara, "Bu kapsamda, son iki ayda Suriye harekat alanlarında kahraman komandolarımız tarafından DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

AA

Azerbaycan ve Libya'ya ilişkin bilgiler

Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 344 bin 409 metrekare alanın mayından temizlendiğini bildiren Kara, 14-23 Temmuz arasında Ermenistan'ın tacizleri sonucunda bir Azerbaycan personelinin şehit olduğunu, 2 Azerbaycan personelinin de yaralandığını, söz konusu tacizlere Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

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Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar 3 bin 541 mayın/EYP ve patlamamış mühimmatın TSK unsurlarınca tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini kaydeden Kara, "Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

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"Yunanistan'a davetimizi yineliyoruz"

Yunanistan'ın tüm olumlu ve yapıcı çabalara rağmen provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğine dikkati çeken Kara, "Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanadır ve bu tutumunu kararlılıkla da sürdürmektedir. Ege ve Akdeniz’in barış denizi olması ve tarafların refahına katkı sağlamaları için bir taraftan istişari görüşmeleri yaparken diğer taraftan NATO’da ayrıştırma usulleri görüşmeleri yapmamızın yanı sıra daha önce ikisi Atina’da biri Ankara’da olmak üzere güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan üç toplantının ardından dördüncü toplantının da Ankara'da yapılması davetimizi yineliyoruz." dedi.

  • Kara, TSK'nın dünyanın 16 farklı bölgesinde 6 bine yakın personelle barış ve istikrarın sağlanmasında görev aldığını, gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleriyle bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine devam edileceğini kaydetti.

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FETÖ ile mücadele

FETÖ ile ilgili olarak MSB'nin tüm birimleriyle belirlenen kriterler çerçevesinde yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Kara, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, 1869 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-28 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 713 personel kamu görevinden çıkarılmış, 501 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 112 personel göreve iade edilmiş, 13 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir."

  • Öte yandan Kara, kamuoyuna "sarıklı amiral" olarak yansıyan personele ilişkin soru üzerine, "Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir." yanıtını verdi.

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Güvenlik kaynakları soruları yanıtladı

Afganistan'daki havalimanının işletilmeye devam edilmesine yönelik nihai kararın verilip verilmediği yönündeki soruya güvenlik kaynakları, TSK'nın 20 yıldır Afganistan'da olduğunu, 6 yıldır da Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin NATO çekildikten sonra gerekli şartların sağlanması durumunda havalimanının işletilmesine devam edilmesine yönelik niyet beyanında bulunduğunu hatırlatan kaynaklar, şunları söyledi:

"Bu yöndeki teknik çalışmalarımız hem ABD hem de katkı sağlaması muhtemel diğer ülkelerle devam ediyor. Biz bütün şartlar gerçekleştirilmeden herhangi bir ilerleme sağlanmış saymadığımız için bütün konular nihayete ermeden herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok, görüşmeler devam ediyor."

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"Görüntüler sınırlarımıza ait değil"

Hudutlardan kaçak geçişlerin arttığı, hudut birliklerinin rotaları bilmelerine rağmen bilinçli olarak müdahale etmediği iddialarının sorulduğu kaynaklar, "Hudut konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyeti herkes tarafından bilinmektedir. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil" ifadelerini kullandı.

TSK'nın "hudut namustur" anlayışı ile hareket ettiğini vurgulayan kaynaklar, "Asker görüyor ama müdahale etmiyor gibi bir durum asla söz konusu değil. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bununla ilgili bilgi/belge varsa bize getirilirse gereken işlemi yaparız. Tespitlerimiz özellikle İran sınırından geçtiğimiz yıllara nazaran bir artışa işaret etmiyor ancak olası artışa karşı gerekli tedbirler alındı, alınmaya devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yasa dışı geçişle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.

YAŞ toplantısı

Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) ne zaman toplanacağına yönelik soru üzerine kaynaklar, Ağustos’un ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında şuranın toplanmasının beklendiği yanıtını verdi.

Tel Rıfat'a yönelik son dönemdeki söylemler hatırlatılarak ne yapılacağına yönelik soru üzerine kaynaklar, "Buradan gelen saldırılara biz gerekli karşılıkları veriyoruz ve Rusya nezdinde de buranın boşaltılması ve güvenli hale getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunuyoruz." dedi.

  • Kaynaklar, "ABD'nin Suriye kuzeyindeki varlıklarını artırdığına yönelik” iddiaların hatırlatılması üzerine, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Varlığını artırdığına dair şu an için bir tespitimiz yok." diye konuştu.

Dedeağaç'taki ABD unsurları hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan kaynaklar, "ABD, Avrupa savunmasına destek olmak üzere ülkesindeki birlikleri Avrupa kıtasına 9 aylık rotasyona gönderiyor. Değişik dönemlerde eğitimlerini alıp gidiyorlar. Bunlar eğitim ve lojistik nakliyatın denendiği tatbikatlar. Bunları yakından takip ediyoruz. Yapılan faaliyet de bu kapsamdadır." diye konuştu.

  • Kaynaklar, Dynamic Front 2021 Tatbikatı İkinci Safhasının ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 5-20 Eylül 2021 arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını da kaydetti.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor
GÜNDEM
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor

Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afgan mülteciler konuştu: İran askerleri bizi döverek silah zoruyla Türkiye sınırına bıraktı
FOTOĞRAF 38
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Kimi zaman araçlarla kimi zaman da kilometrelerce yürüyerek önce İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, yol güzergahında akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor.
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Sınır hattında alınan önlemler dolayısıyla yakalanmamak için dere yataklarından görüş mesafesinin olmadığı zamanlarda gruplar halinde Türkiye'ye giriş yaptıklarını anlatan göçmenler, yüksek ücretler ödedikleri insan kaçakçılarıyla imo uygulaması üzerinden sesli mesaj yoluyla haberleştiklerini, WhatsApptan paylaşılan konum bilgileriyle yönlerini bulduklarını belirtiyor.
Title
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistanlılardan Gülap Cemili, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini, yakalandıkları İran askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi.
Title
İran askerlerinin kendilerine işkence yaptığını öne süren Cemili, Bazı arkadaşlarımızı öldürdüler. Bazılarımızın kıyafetlerini, paralarını aldıktan sonra Türkiye sınırına attılar iddiasında bulundu.
Title
Cemili, Türkiye'ye geçtikten sonra insan kaçakçılarının eline düştük, bizlerden bin dolar aldılar.
Title
Bazı noktaları yürüyerek geçtik, bazen de araçla ilerledik.
Title
İnsan kaçakçıları bizlere telefonlarımızda bulunan 'WhatsApp' uygulaması ile konum atıyorlar.
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Konuma göre yönümüzü buluyoruz. Telefonlarda bulunan 'imo' uygulaması üzerinde de sesli mesajla konuşuyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Yaklaşık 1,5 aydan bu yana yollarda olduğunu anlatan Cemili, şöyle konuştu:
Title
İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı. Kaçakçılar bize WhatsApptan konum attı ve 'bu konuma gideceksiniz' dediler.
Title
Onlar bizimle gelmiyor, imo programı üzerinden ses kaydı gönderiyorlar, görüşmeleri tespit edilmesin diye numaradan aramıyorlar.
Title
Herkes perişan durumda, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık.
Title
Afganistan'da savaş var. Okulumuzu bombaladılar. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor.
Title
Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler.
Title
Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar.
Title
Belge verip 'nereye gidersen git' dediler <br> <br> Beraberindeki Pakistan ve Bangladeş uyruklular ile Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Afganistanlı Muhammed Tenha, Afganistan'da büyük sıkıntıların yaşandığını, yakınlarının birçoğunu kaybettiğini aktardı.
Title
İran'da kendilerini yakalayan güvenlik görevlilerinin elbiselerini, para ve telefonlarını aldığını öne süren Tenha, şunları söyledi:
Title
4 gündür ekmek yemedim. 45 gündür yürüyoruz. Buraya vardık. İran'da bizi tuttular, 3-4 gün karakolda kaldım. Sonra bir belge verdiler ve '5 gün içinde İstanbul'a mı Afganistan'a mı nereye gidersen git.
Title
Eğer 5 gün sonra seni tutarsak çok zarar veririz' dediler. Ondan sonra bizi serbest bıraktılar. Sınırdan Türkiye'ye geldik. İstanbul'a gitmek için İran'da göçmen kaçakçılığı yapan kişilere para verdik.
Title
Ben 1200 dolar, bir arkadaşım 1500 dolar verdi. Önceden arkadaşlarla telefonla konuşuyorduk ancak polisler İran'da paramızı ve telefonlarımızı alıp ateşe verdiler. Bizi burada bırakıp gittiler. Bugün bir kamyonda 220 kişi uyuduk. Van'dan buraya kamyonla geldik.
Title
Afganistanlı Şahidullah Afgan ise Eşref Gani'ye oy verdim dediğim için 'hangi parmağınla oy kullandın' dediler ve parmaklarımı kestiler. Kaçarak Türkiye'ye geldim. dedi.
Title
İran askerleri ekmek bile vermedi <br> <br> Hassen Kosar ise Pakistan ve İran askerlerinin yakaladıkları göçmenlere zulüm yaptığını öne sürdü. İran askerlerine görünmemek için gece gizli yollardan geldiklerini anlatan Kosar, Kaçakçılara 1200 dolar verip geldim. Ülkemizde savaş var, hangi tarafın yanında yer alsan diğer taraf öldürüyor. Biz ölmek istemiyoruz, bu nedenle de kaçtık. Savaş olmasaydı gelmezdik. ifadelerini kullandı.
Title
Said Muhammed Us da Taliban'ın Afganistan'da her yeri ele geçirdiğini, her yerde savaşın olduğunu belirterek, Ben de ailemle kaçmak zorunda kaldım. Pakistan üzerinden İran'a geldim.
Title
Araba olmadığı için yaya geldik. Yaklaşık 10 gün İran'da kaldım. İran'da çalışmak istedik ama bizi kovdular. Ekmek bile vermediler. İran askerleri bizi dövdü, bir arkadaşımızı öldürdüler.
Title
Elim ve kollarım hep yaralandı. Afganistan'a göndermeye çalıştılar. Kaçtık ve sonra İranlı birine bin dolar verdik ve bizi Türkiye sınırına getirdi. Kaçak yollardan Türkiye'ye geldik. şeklinde konuştu.
Title
Afganistanlı Murad Kureyşi, 25 günlük bir yolculuğun ardından Türkiye sınırını geçerek Van'a geldiklerini anlattı.
Title
Zorlu yolculukta bazı arkadaşlarının bitkin düştüğünü, bazılarının da susuzluktan ve açlıktan öldüğünü belirten Kureyşi, 25 gündür yoldayız. Afganistan'dan Pakistan'a oradan da İran'a geldik. İran üzerinden Türkiye'ye geçtik.
Title
Bazı arkadaşlarımız dağdan düşüp ayaklarını kırdı, bazıları öldü ifadesini kullandı.
Title
Muhammed Hasan Raufi ise Afganistan'da savaş var. Savaştan kaçıp geldik. Korkudan kaçıp, canlarımızı korumak istedik.
Title
Önce Pakistan'a geldik, bir süre burada kaldık, oradan da İran'a geçtik. Daha sonra da dağ yollarından Van'a geldik dedi.
Title
Muttalip Deriya da yolda çok büyük zorluklar yaşadıklarını, 2 arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, Aç kaldık, ekmek bulamadık. Geri de dönemiyoruz, memleketimizde savaş var.
Title
Gelmek için kaçakçılara kişi başı bin dolar verdik. Onlar bizi sınırdan geçirdi diye konuştu.
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Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afgan mülteciler konuştu: İran askerleri bizi döverek silah zoruyla Türkiye sınırına bıraktı
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini söyledi. Afganlardan bazıları, İran askerlerince dövüldükten sonra Türkiye sınırına bırakıldıklarını söyleyerek, "Afganistan'da savaş var. Okulumuzu bombaladılar. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor. Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler. Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar" ifadelerini kullandı.
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