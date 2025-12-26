Muğla’da termometreler sıfırın altını gördü

Meteoroloji tarafından yapılan "soğuk hava dalgası" uyarısı Muğla’da etkisini hissettirmeye başladı. 26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin kente giriş yapmasıyla birlikte, hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Güne oldukça soğuk bir havayla uyanan Muğlalılar, dondurucu bir sabahla karşılaştı. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde sabahın erken saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, termometrelerde -1 derece uyarısını gördü. Yol kenarlarında ve araç camlarında yer yer kırağı oluştuğu gözlendi.