|
Gündem

Muhalefete Özdağ şoku: Cumhurbaşkanlığını da verseydik!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi” şeklindeki açıklamasının ardından siyasi kulisler de hareketlendi.

Mehmet Güney
04:00 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ümit Özdağ.

Ümit Özdağ.

Masa ortaklarından DEVA Partisi kurmayları, “Böyle bir şey mümkün olamazdı. Cumhurbaşkanlığını da onlara verseydik!” derken İYİ Parti kulislerinde ise CHP’nin kendi kontenjanından vermiş. Bizlik bir durum yok, kazanılsaydı biz bakanlıklarımız alırdık” değerlendirmesi yapıldı.

İLK SORUN BU OLURDU

Masanın diğer ortaklarından Saadet Partisi ve Demokrat Parti de açıklamadan rahatsız olan partilerden. Saadet Partili isimler, “Seçimler kazanılsaydı ilk problemimiz bu olurdu” değerlendirmesinde bulundu. Demokrat Partili yöneticiler ise, “Duyduk şaşırdık, seçimleri kazansaydık ve öyle öğrenseydik daha çok şaşırırdık” sözlerini sarf etti.

GİZLİ BAKANLIK PROTOKOLÜ

Uzun süre tartışmalara neden olan gizli bakanlık protokolüne ilişkin sosyal medyada konuşan Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisine vadettiği 2 bakanlığı da açıkladı. Özdağ, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. İlk kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölünebileceğinden konuştuk. MİT’in içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla görüşüldü” dedi.



#Siyaset
#Ümit Özdağ
#CHP
#Millet İttifakı
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercih (2. yerleştirme) kılavuzu yayınlandı mı?