Muhalefete Özdağ şoku: Cumhurbaşkanlığını da verseydik!

Masa ortaklarından DEVA Partisi kurmayları, “Böyle bir şey mümkün olamazdı. Cumhurbaşkanlığını da onlara verseydik!” derken İYİ Parti kulislerinde ise CHP’nin kendi kontenjanından vermiş. Bizlik bir durum yok, kazanılsaydı biz bakanlıklarımız alırdık” değerlendirmesi yapıldı.

İLK SORUN BU OLURDU

Masanın diğer ortaklarından Saadet Partisi ve Demokrat Parti de açıklamadan rahatsız olan partilerden. Saadet Partili isimler, “Seçimler kazanılsaydı ilk problemimiz bu olurdu” değerlendirmesinde bulundu. Demokrat Partili yöneticiler ise, “Duyduk şaşırdık, seçimleri kazansaydık ve öyle öğrenseydik daha çok şaşırırdık” sözlerini sarf etti.

GİZLİ BAKANLIK PROTOKOLÜ

Uzun süre tartışmalara neden olan gizli bakanlık protokolüne ilişkin sosyal medyada konuşan Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisine vadettiği 2 bakanlığı da açıkladı. Özdağ, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. İlk kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölünebileceğinden konuştuk. MİT’in içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla görüşüldü” dedi.







