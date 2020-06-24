Muhammet’in katiline tutuklama: HDP eski başkanı Demirtaş ile fotoğrafları olan katilin serbest bırakılması sonrasında adalet yerini buluyor

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yukarı Çat Köyü girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki Muhammet Sait Tanas’ı ezen şoför için tutuklama kararı çıktı. Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği feci olayda, Muhammet Sait Tanas’a, Erhan A. (46) yönetimindeki Passat marka araç çarptı. Küçük çocuk, aracın altında kalarak feci şekilde van verdi. Muhammet’i ezen Erhan A. ise küçük çocuğa yardım etmek yerine önce olay yerinden kaçtı. Olaydan saatler sonra Erzurum’da bir karakola giderek teslim olan Erhan A., 1 gün nezarette kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
AİLENİN FERYADI KARŞILIKSIZ KALMADI
Katilin serbest bırakılması küçük Muhammet’in ailesinin acısını ikiye katladı. Yeni Şafak aracılığıyla yetkililere seslenen Tanas ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı. Sosyal medya hesaplarında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Erhan A. için savcılık harekete geçti. Tanas ailesinin avukatı Serkan Tanas’ın ve Çat Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazları üzerine Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, Erhan A.’nın yakalandığı yerde gözaltına alınıp tutuklanmasına karar verdi.
ŞİMDİ HESAP VERME ZAMANI
- Küçük Muhammet’in yakınları, “Adalet yerini bulacak. Çocuğumuzu çarptıktan sonra hastaneye yetiştirseydi belki de şu anda yaşıyor olurdu. Ancak çarpıp kaçtı. Bir gün nezarette kaldıktan sonra ise serbest bırakıldı. Biz bu işin takipçisi olacağız. Erhan A. adalet karşısında hesap verecektir. Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın. Tüm uyarılara ve ikazlara rağmen bu şahıs hızını kesmeden kavşağa girdi ve bizim bir canımızı aldı. Şimdi adalete hesap verme zamanıdır. Sesimizi duyan yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.