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POLİTİKA

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor

İnce-Okuyan kavgası büyüyor: Dalga mı geçiyorsun Muharrem?

Yeni parti kuracağı söylenen fakat “1000 Günde Memleket Hareketi”ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce’ye, eski bakanlardan Yaşar Okuyan sert çıktı. İnce'nin CHP'yi eleştirmesine kızan Okuyan "Bu parti sana daha ne versin? Allah’tan kork. Ne kadar vicdansızsın. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde adam oldun. Konuşması da bir garip, kendi kendini avutan, çocuk kandırır gibi bir söylem de yapıyor. Bu konuşmalara baktığım vakit, ‘Dalga mı geçiyorsun Muharrem?’ diyesim geliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce’ye, eski bakanlardan Yaşar Okuyan sert çıktı.
Muharrem İnce’ye, eski bakanlardan Yaşar Okuyan sert çıktı.

Yeni parti kuracağı söylenen fakat “1000 Günde Memleket Hareketi”ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce’ye, eski bakanlardan Yaşar Okuyan sert çıktı.

Son dönemde siyasetin çok konuşulan isimlerinden Muharrem İnce'nin, Yaşar Okuyan'ın "AKP’nin Ayasofya’da dini pazarlamasına kendini alet etti", "Parti kuracağına turşu kur" ifadeleri nedeniyle dava açacağı öğrenilmişti.

Öte yandan İnce, Ankara’da yaptığı açıklamada, CHP yönetimini ve kimi siyasetçileri isim vermeden eleştirmişti.

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"YÜREĞİNDE AZICIK DELİKANLILIK VARSA"

Zanka TV’ye konuşan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce’nin açıklamalarına yanıt verdi. Okuyan, “Sen eğer delikanlıysan, mertsen, azıcık yüreğinde delikanlılık varsa şimdi çık ortaya de ki, bu cümlelerin muhatabı Yaşar Okuyan’dır de” dedi.

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"CHP SAYESİNDE ADAM OLDUN"

İnce’nin CHP’yi eleştirmesine de sert çıkan Okuyan, “Bu parti sana daha ne versin? Allah’tan kork. Ne kadar vicdansızsın. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde adam oldun” ifadelerini kullandı.

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"DALGA MI GEÇİYORSUN MUHARREM?"

Okuyan şunları söyledi:

“En ilginci de madem basın toplantısı yapıyorsun, gazetecilerin soru sormasına engel olmaman lazım.

  • Sen bir taraftan diyorsun ki ben yüzde 31 oy aldım, CHP yokmuş gibi oy verenler hepsi sanki Muharrem İnce’nin şahsına oy vermiş gibi, şimdi ben yüzde 51’e ulaştıracağım. Böyle bir garip, kendi kendini avutan, çocuk kandırır gibi bir söylem de yapıyor. Bu konuşmalara baktığım vakit, ‘Dalga mı geçiyorsun Muharrem?’ diyesim geliyor.

Can Ataklı'dan flaş çıkış: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır
OYNAT 01:50
Can Ataklı'dan flaş çıkış: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır
TELE-1'de sunuculuk yapan gazeteci Can Ataklı, Muharrem İnce'nin parti kurması halinde CHP'den daha fazla oy alacağını söyledi.

"ERDOĞAN SENİ İKİYE KATLADI"

"Şimdi Muharrem İnce, şu sorunun cevabını ver: Sen kendi köyünde, cumhurbaşkanlığı adaylığın sırasında kaç oy aldın? Delikanlıysan çık söyle.

Bu sorunun cevabını veremiyorsun, ben veriyim. Elmalı köyünde cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli olan 1.303 oyun; 21 tanesini Meral Hanım, 7 tanesini Selahattin Demirtaş, 5 tanesini Temel Karamollaoğlu aldı. Muharrem İnce 456 oy aldı. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne aldı? 814 oy aldı. Seni orada ikiye katladı."

  • "Peki sen Yalova’nın genelinde ne aldın? Orada aldığı oy da yüzde 24. Tayyip ne aldı? İkiye katladı seni… Şimdi kendini bulunmaz Hint kumaşı gibi ortalığa dökmüş.”

Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye tehdit: Bu lafları sana yedireceğim
OYNAT 02:09
Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye tehdit: Bu lafları sana yedireceğim
Eski Bakan Yaşar Okuyan katıldığı bir programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tehdit etti. Okuyan, Bahçeli'nin 'Sosyal medya artık taşınması imkansız bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın, bu haliyle varlığı, akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Bu konuda iktidar meclise kanun teklifi verdiğinde şimdiden ilan ediyorum. Destek vereceğim' ifadelerini canlı yayında izleyicilere göstererek 'Bu lafları sana yedireceğim' dedi.


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