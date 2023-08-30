Murat Kurum Naci Görür ile olası İstanbul depremini konuştu: Depreme karşı mücadelemizi bilim ışığında vermeliyiz

Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Murat Kurum “Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz. Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik” ifadelerini kullandı.