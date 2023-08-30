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Murat Kurum Naci Görür ile olası İstanbul depremini konuştu: Depreme karşı mücadelemizi bilim ışığında vermeliyiz

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, çalışmalarına İstanbul’da yaptığı görüşmelerle devam etti. Naci Görür ile bir araya gelen Kurum, ''Depreme karşı mücadelemizi bilim ışığında vermeliyiz'' açıklamasında bulundu.

13:30 . 30/08/2023 Çarşamba
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AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Naci Görür.

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Naci Görür.

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile buluştu.


Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Murat Kurum “Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz. Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik” ifadelerini kullandı.


Murat Kurum dün de Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nde Sadettin Ökten’i ziyaret etmiş, “Prof. Dr. Sadettin Ökten gibi ömrünü medeniyetimizi, gözbebeğimiz İstanbul’umuzu anlamaya ve anlatmaya adamış, şehircilik külliyatımıza onlarca eser kazandırmış bilge büyüklerimizi ziyaret etmek insanı yeniliyor, ufuk kazandırıyor. Çok şey öğrendim, notlarımı aldım. Kitabımı da imzalattım. Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullanmıştı.


#Murat Kurum
#Naci Görür
#Olası İstanbul Depremi
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