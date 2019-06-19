Mursi için ayaktayız

Türkiye, Abdulfettah el-Sisi’nin ABD, Avrupa, İsrail, Suud ve BAE adına darbe yapmasıyla cezaevine konulan ve hücrede 6 yıllık işkencenin ardından mahkeme salonunda şehit düşen Muhammed Mursi için ayağa kalktı. Yurdun dörtbir yanında gıyabi cenaze namazı için camilere akın eden milyonlarca vatandaş, küresel emperyalistlere ve onların kuklalarına lanet yağdırdı. Öğle ve ikindi namazlarını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası insanlar, Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Mursi’ye dualar etti. Fatih Camii’nde biraraya gelen İstanbullular, Mursi’nin fotoğrafları ve yazılı pankartları eşliğinde “Katil Sisi hesap verecek”, “Mısır halkı özgür olacak”, “Şehit Mursi” şeklinde sloganlar attı.

BUNUN HESABI SORULUR

Namazı kıldıran İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Hapse atılan, zulme maruz bırakılan Muhammed Mursi’nin şehit olarak Rabb’ine kavuşmuş olmasının hüznünü yaşıyoruz. Türk milleti olarak Mısırlı, Filistinli kardeşlerimizle birlikte onun gıyabi cenaze namazını kıldık. Allah makamını cennet eylesin ve tabii ki bir daha böyle acıları ne Mısır milletine ne İslam ümmetine yaşatmasın” dedi. Törene katılan İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) üyesi Muhammed Diddu ise “Katil Sisi, Mursi’yi şehit etti. Gün gelecek, darbeci Sisi’ye bunun hesabı sorulacaktır” ifadelerini kullandı. Kendisinin 3 yıldır Türkiye’de olduğunu söyleyen Diddu, “Binlerce masum insan hiçbir suçu olmadığı halde tutuklanarak hapse atıldı. Ben de Mısır’a geri dönersem tutuklanacağım. Benim gibi çok sayıda Müslüman Kardeşler üyesi Türkiye’de yaşamını sürdürüyor. Bizleri terörist eden ülkeler var. Bizler asla terörist değiliz. Bizler Mısır’ın özgürleşmesi için mücadele veren insanlarız” diye konuştu.

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Bu ülkede de Sisi’ler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’ın şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Mursi’ye edilen duaların ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, “Bu ülkede de Sisi’nin benzerleri var, o yüzden çok dikkatli olmaya mecburuz” dedi. İşte Erdoğan’ın mesajlarından satır başları: “Muhammed Mursi, duruşma esnasında Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa daha farklı durumlar var mıdır bu düşündürücüdür. Benim şahsen bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Zira o kadar ki, ailesine Muhammed Mursi’yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak. Ve Mursi’nin vasiyeti var; ölümünde köyüne defnedilmesini arzu etmiş. Bunlar bunu kabullenemedi ve Sisi yine aynı zulmünü devam ettirdi. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Yedi tane genci bir anda idama götürmüşlerdir. Ne yazık ki dünya sessiz kalmıştır. Zalimler için yaşasın cehennem. Mursi’nin naaşından korkacak kadar bunlar hafiftirler. Bunlarda yürek yok. Bunlarda yürek olmadığı gibi bizlere karşı da aynı tutum aynı tavır içindeler. Biz Müslümanlar olarak dik duracağız asla inandıklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Demokrasi şehidi diye bir şey olmaz. Burada olan demokratik yolla seçilmiş ilk cumhurbaşkanıdır. Ama onlar buna dahi tahammül edemedi. Bu ülkede de Sisi’nin benzerleri var o yüzden çok dikkatli olmaya mecburuz. Şahsıma karşı ‘senin de akıbetin Mursi gibi olacak’ diyenler vardı. Yani tabi bunlar bir şeyi hâlâ anlayamadılar. O da ‘şehadeti’ anlayamadılar. Anlasalardı bunları konuşmazlardı. İnşallah sonu bu işin de hayır olacak.”

Hepimiz Muhammed’iz

Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan binlerce kişi, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı ve cuntacıları protesto etti. Grup üyeleri, ellerinde Rabia işareti ile “Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak” yazılı dövizler taşıdı. Alana, “529 idam mahkumunun 312’sinin adı Muhammed. Hepimiz Muhammediz” yazılı pankart da asıldı. Gösteriye katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Mursi ne Sisi cuntasının yargısını tanıdı ne hakikati eğip büktü ne de kişisel geleceğini zerre miktar düşündü. Muhammed Mursi, hep İslam’ı, Müslümanları ve ümmeti düşündü. Hepsine şahidiz, adamlığına şahidiz” diye konuştu.

Firavun’a karşı eğilmedin

Avrupa'nın birçok kentinde ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde Muhammed Mursi'nin şehadeti için buluşan Müslümanlar, darbeci zalimleri tel'in etti. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, "Ey Mursi, Müslüman olarak dik durdun, ayrılmadın, zalimlere karşı iki büklüm olmadın, firavunun çocukları karşısında eğilmedin, bükülmedin ve şehadet şerbetini yudumladın. Hakkını bize helal eyle ey şehit Mursi" derken, Gaziantep'te Yasin Virit, "Batı dünyası, çıkarları sözkonusu olduğunda hiçbir insan hak ve hürriyetini tanımadığını bir kez daha ispatlamıştır" ifadesini kullandı. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Batman'da vatandaşlar camileri doldurarak "Bu dava ayaktadır. Muhammed Mursi şehit olur ama İslam dünyasında yüzlerce Muhammed Mursi yeniden yetişir" mesajı verdi.

Darbeyle gelen darbeyle gider

Ankara’da Hacı Bayram Camii’ndeki törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasif Şahin ile bazı milletvekilleri katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gıyabi cenaze namazını kıldırmasının ardından Mursi için dua etti. TBMM Başkanı Şentop, “Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman” derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise “Hangi şartlarda vefat etti, ölüm nedeni nedir tam olarak? Bunların takipçisi olacağız. Eninde sonunda zalimler değil, haklı olanlar kazanacaktır” açıklaması yaptı.

Sessiz kalanları kınıyoruz

Uluslararası Hukukçular Birliği de Mursi'nin şehadetine ilişkin bir bildiri yayınladı. Birliğin Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan imzasıyla hazırlanan bildiride, 3 Temmuz 2013'teki darbeyle Mısır halkının iradesinin katledildiği, cuntacıların 8 Temmuz'da sabah namazı kılan Müslümanları otomatik tüfeklerle taradıkları, devam eden kanlı süreçte 3 bin 510 kişinin şehit, 20 bin 559 kişinin de gazi olduğu hatılatıldı. Yüzlerce Mısırlının da cezaevlerinde yürütülen sistematik işkencelerle şehit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Demokrasi bahanesiyle ülkeler işgal eden, milyonlarca insan öldüren, ülkelere demokrasi adına ayar vermeye çalışan emperyalistler, Mısır'da demokrasinin ve masum insanların katledilmesine destek verdiler. Mısır halkının meşru temsilcisi Muhammed Mursi'ye karşı emperyalistlerin casusu olarak darbe yapanlar, kendi suçlarını örtmek için onu casuslukla suçladı. Mursi insanlık vicdanında aklanırken, darbeciler ise mahkûm oldular. Tarih darbecileri katiller ve zalimler olarak kaydetmiştir. Kardeş olarak gördüğümüz Mısır halkının iradesine sahip çıkma ve özgürlük mücadelesini gönülden destekliyoruz. Her türlü hukuka aykırılığı, hak ihlal edenleri ve zulümlere sessiz kalanları kınıyoruz."

15 Temmuz’u hatırlayın

Muhammed Mursi’nin cunta mahkemesinde şehit edilmesinin ardından Türkiye’deki bazı kesimlerin sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik nefret kampanyası başlatması dikkat çekti. Mursi’nin şehadetini sorgulayıp “Darısı Erdoğan’a” şeklinde mesaj yazan odaklara en çarpıcı cevabı Uluslararası Rabia Platformu verdi. Merhum Cumhurbaşkanı Mursi’nin sadece Mısır’ın değil tüm İslam dünyasının kahramanı olduğunu belirten Rabia Platformu, Kahire’de 3 Temmuz 2013’teki darbeyi destekleyenlerin Türkiye’de 15 Temmuz darbecilerini ve FETÖ’yü himaye ettiklerini hatırlattı; her iki sürecin de bölge halklarının ve sivil yönetimlerin iradesini yok etme, hürriyet ve demokrasi rüyalarını kabusa dönüştürme projeleri olduğunu kaydetti. Yazılı açıklamada şöyle denildi: “Mısır’daki darbe ile Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit mesajı verme gayretinde olan şer odakları Mursi’nin vefatı üzerinden de aynı karanlık ve tehdit dolu mesajları vermeye teşebbüs etmektedirler. Ancak bilinmelidir ki, 15 Temmuz’da FETÖ’ye ve küresel efendilerine gereken cevabı veren Türk milleti, benzer tehditlere karşı da aynı mücadeleyi ve cevabı yine verecektir.”