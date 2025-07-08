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Müslüman adayın gözdağı katil Netanyahu'yu korkuttu: Trump'a sığındı

Müslüman adayın gözdağı katil Netanyahu'yu korkuttu: Trump'a sığındı

09:268/07/2025, الثلاثاء
AA
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Mamdani - Netanyahu
Mamdani - Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York Belediye Başkanı seçilirse kendisini Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklayabileceğini söyleyen Müslüman aday Zohran Mamdani'nin sözlerine, "New York'a oraya Başkan Trump ile beraber gideceğim." diye karşılık verdi.

Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Beyaz Saray'da Başkan
Donald Trump
ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York Belediye Başkanı seçilmesi halinde kente geldiği takdirde UCM kararı uyarınca kendisini tutuklayabileceği mesajı veren Mamdani hakkında Netanyahu,
"(New York'a) Oraya Başkan Trump ile beraber gideceğim."
dedi.

Trump da Mamdani hakkındaki eleştirilerini yinelerek Mamdani'nin 4 Kasım'daki seçimleri kazansa bile Beyaz Saray'a ihtiyaç duyacağını söyledi.

Başkan Trump, "Her şey Beyaz Saray'dan geçiyor. Beyaz Saray aracılığıyla paraya ihtiyacı var. Uslu dursa iyi olur yoksa başı büyük belaya girer." diye konuştu.


Müslüman aday Mamdani'nin belediye başkanı ön seçimini kazanması


ABD'de açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.


33 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya,
"Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor."
ifadeleriyle yanıt vermişti.

Sunucunun,
"ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olmasa bile mi?"
sorusuna Mamdani,
"Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz."
diye karşılık vermişti.



#Beyaz Saray
#Donald Trump
#İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Zohran Mamdani
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