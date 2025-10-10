Nakit çekimlerle soymuşlar

ABB’deki konser yolsuzluğunda yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 154 milyon lira zarara uğratılan belediyenin, yüz milyonlarca lirası da nakit çekimlerle sistem dışına çıkarılmış. Şirketler arasındaki para transferleri, şüphelilerin WhatsApp yazışmalarına da yansımış.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) geçmiş dönemde düzenlediği konser ve etkinliklerde yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), rekabete kapalı biçimde gerçekleştirilen konser alımları sonucunda, belediye ödemelerinin kısa sürede birbirine bağlı şirketler arasında el değiştirdiğini tespit etti. Buna göre yüz milyonlarca lira, nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldı. Belediyenin yaklaşık 154 milyon TL zarara uğratıldığı daha önce ortaya çıkmıştı.
KILIF UYDURULMUŞ
Resmi raporlara göre konser alımları önceden planlanıp sonradan hukuki kılıfa uyduruldu. Alımlarda hiçbir piyasa araştırması yapılmadı.
32 konserden 31’inin aynı kişilere ait dört firmaya verildiği, bu firmaların aldığı paraları birbirleri arasında transfer ettiği belirlendi. Konser bedellerine ilişkin hiçbir resmî belgeye de rastlanmadı. Etkinlik planlamaları imzasız veya kaşesiz evraklarla yürütüldü. İncelenen WhatsApp yazışmaları fiyat ve tarihlerin önceden şekillendiğini ortaya koydu. MASAK raporunda, şüpheliler S.Ç., O.E., K.A., S.E. ve A.A.’ya ait şirketler arasında yüksek meblağlı para transferleri belgelendi.