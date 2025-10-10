Nakit çekimlerle soymuşlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) geçmiş dönemde düzenlediği konser ve etkinliklerde yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), rekabete kapalı biçimde gerçekleştirilen konser alımları sonucunda, belediye ödemelerinin kısa sürede birbirine bağlı şirketler arasında el değiştirdiğini tespit etti. Buna göre yüz milyonlarca lira, nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldı. Belediyenin yaklaşık 154 milyon TL zarara uğratıldığı daha önce ortaya çıkmıştı.