Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nakit çekimlerle soymuşlar

Nakit çekimlerle soymuşlar

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/10/2025, الجمعة
G: 10/10/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABB’deki konser yolsuzluğunda yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 154 milyon lira zarara uğratılan belediyenin, yüz milyonlarca lirası da nakit çekimlerle sistem dışına çıkarılmış. Şirketler arasındaki para transferleri, şüphelilerin WhatsApp yazışmalarına da yansımış.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) geçmiş dönemde düzenlediği konser ve etkinliklerde yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), rekabete kapalı biçimde gerçekleştirilen konser alımları sonucunda, belediye ödemelerinin kısa sürede birbirine bağlı şirketler arasında el değiştirdiğini tespit etti. Buna göre yüz milyonlarca lira, nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldı. Belediyenin yaklaşık 154 milyon TL zarara uğratıldığı daha önce ortaya çıkmıştı.


KILIF UYDURULMUŞ

Resmi raporlara göre konser alımları önceden planlanıp sonradan hukuki kılıfa uyduruldu. Alımlarda hiçbir piyasa araştırması yapılmadı.

32 konserden 31’inin aynı kişilere ait dört firmaya verildiği, bu firmaların aldığı paraları birbirleri arasında transfer ettiği belirlendi. Konser bedellerine ilişkin hiçbir resmî belgeye de rastlanmadı. Etkinlik planlamaları imzasız veya kaşesiz evraklarla yürütüldü. İncelenen WhatsApp yazışmaları fiyat ve tarihlerin önceden şekillendiğini ortaya koydu. MASAK raporunda, şüpheliler S.Ç., O.E., K.A., S.E. ve A.A.’ya ait şirketler arasında yüksek meblağlı para transferleri belgelendi.


#Ankara
#konser
#yolsuzluk
#Mansur Yavaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ekim 2025 il il cuma namazı vakitleri Diyanet listesi