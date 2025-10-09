Vurgunu Yavaş onayladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2021-2024 döneminde gerçekleştirilen 33 konsere ilişkin yolsuzluk soruşturmasında 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan iddianame hazırladı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianamede, 10 Haziran 2024’te yaş haddinden emekli olan eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un, emeklilikten sonra da belediyede fiilen görev yapmaya devam ettiği belirtildi. Bozkurt’un, BUGSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde bile daire başkanlığı makamını kullanarak “Kültür ve Sanat Koordinatörü” sıfatıyla konser alımlarını yönettiği, yapılan iş ve işlemlerden sorumlu olduğu vurgulandı.

BAŞKANLIK MAKAMI ONAYLARDI

İddianameye yansıyan tanık beyanlarına göre, konser organizasyonlarında adı geçen S.Ç. ve O.E., süreç boyunca Bozkurt ile sık sık görüştü. Her iki ismin de Ankara Büyükşehir Belediyesine yapılan konser ve etkinlik ihalelerinde öne çıkan şirketlerle bağlantılı olduğu iddianamede açıkça yer aldı. Tanık ifadeleri, özel şirket sahipleri S.Ç. ve O.E.’ye rayiç bedellerin kat kat üzerinde ücretlerle verilen işlerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da haberi olduğunu ortaya koydu. Tanıklar şu ifadeleri kullandı: "S.Ç. ve O.E. sık sık Hacı Ali Bozkurt ile görüşmek için geliyorlardı, konserlerle ilgili proje getirip Bozkurt ile konuşuyorlardı. Bozkurt da zaman zaman bu projeleri başkanlık makamına ileterek onay süreçlerini yürütüyordu."

YAVAŞ'IN BİLGİSİ OLMADAN ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİLDİ

"S.Ç., planlanan konserler için Hacı Ali Başkan’dan haber sorar, Hacı Ali Başkan ise ‘tamam, Yalın ve Duman yarın kahvaltıda Başkana söylerim, inşallah bir sıkıntı olmaz’ diyerek cevap verirdi…. Sanatçı belirlemeleri ve planlanan konser programları önce Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’na iletilirdi. Uygun görülmesi halinde Başkan’a arz edilirdi. Başkan’ın olurunun ardından teknik birim devreye girer, sahne, ses ve ışık hizmetleri planlanırdı.”

Bir diğer tanık E.T. ise benzer ifadelerde bulunarak, “Konserlerin hangi sanatçılarla yapılacağı, bütçesi ve tanıtım içerikleri dahil olmak üzere tüm bilgiler Başkanlık makamına sunulurdu. Başkan bazen doğrudan talimat da verirdi" dedi. Kültür Dairesi’nde görev yapan tanıklardan M.A. ise “Özel Kalem’den onay alınmadan hiçbir konser başlatılmazdı. Başkanlık makamının bilgisi dışında bir sanatçıyla anlaşma yapılması mümkün değildi.” İfadelerini kullandı.

‘Siyasi sorumluluk’ not edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık beyanlarını değerlendirdiği bölümde şu tespiti yaptı: “Tanık anlatımlarından Başkanlık makamının bilgi ve onay mekanizmasında yer aldığı anlaşılmakla birlikte, suçun maddi unsurlarına yönelik doğrudan bir delil elde edilememiştir.” Bu nedenle Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ayrı bir soruşturma yürütülmesine gerek görülmedi, ancak “idari hiyerarşi ve siyasi sorumluluk” bakımından değerlendirme yapılması gerektiği not edildi.

Zarar 154 milyon lira

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de konser hizmet alımında idarenin 154 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilmişti.







