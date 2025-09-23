Mansur Yavaş’ın 2019 etkinlik harcamaları iddiası belgelerle yalanlandı: Yarım milyonluk uçurum ortaya çıktı

Mansur Yavaş (Arşiv)
Mansur Yavaş’ın açıkladığı etkinlik harcamaları ile Kamu İhale Kurumu kayıtları arasında yarım milyon dolardan fazla fark dikkat çekti. Yavaş, 2019’da etkinlikler için 214 bin 900 dolar ödendiğini söylese de ihale belgeleri 761 bin 982 doları işaret ediyor.
CHP'li
Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 yılında belediye tarafından yalnızca 18 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinlikler için toplam
214 bin 900 dolar
ödeme yapıldığını açıkladı.
Belediye Başkanı Yavaş,
"Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez."
dedi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılına ait ihale kayıtları incelendiğinde gerçek tutarın bunun
3 katından fazla
olduğu ortaya çıktı.
- Kamu İhale Kurumu’nun 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 etkinlik harcamalarının ilgili tarihli dolar kuru ile761.982 dolartutarında olduğunu ortaya çıktı.
İhale belgelerinde milyonluk harcamalar
Elde edilen belgelerde, yalnızca dört büyük organizasyon için yapılan harcamaların dolar karşılıkları şu şekilde:
• Belmek Sergisi Düzenlenmesi İşi – 13 Haziran 2019 – 190.000 TL (32.258 $)
• Akçay ve Akçakoca Kampları Tatil Organizasyonu – 24 Haziran 2019 – 2.854.580 TL (489.636 $)
• Evlendirilme Organizasyonu – 29 Temmuz 2019 – 1.071.133 TL (190.593 $)
• Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı Kutlamaları – 18 Aralık 2019 – 294.000 TL (49.495 $)
İddia ve belgeler arasında fark
Başkan Yavaş’ın
"2019’da yalnızca 214.900 dolar ödendi"
şeklindeki beyanı ile ihale belgelerindeki rakamlar arasında yarım milyon dolardan fazla fark bulunuyor. Kamuoyunda,
"Başkan Yavaş’ın açıkladığı rakamlar neden ihale kayıtlarıyla örtüşmüyor?"
sorusu dile getiriliyor.
#Mansur Yavaş
#ABB
#Ankara
#konser
#belediye