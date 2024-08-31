Narin soruşturmasında yeni gözaltı: Anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında amcası gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Çalışmalar hakkında son durum
Kayıp Narin'i arama çalışmaları da sürüyor. Bölge, havadan ve karadan karış karış tarandı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 500 araç kontrol edilip 130 kişinin ifadesine başvuruldu.
Mahallenin etrafındaki 16 kilometrekarelik alanda çalışma yürütüldü. Aramalarda deprem gibi afetlerde kullanılan yer altı görüntüleme cihazı da kullanıldı.
Çalışmalarda son olarak, bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki derede bir terlik bulunmuş ancak aile terliğin kızlarına ait olmadığını söylemişti. Şu ana kadar yapılan aramalarda, küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.