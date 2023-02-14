Neçirvan Barzani Gaziantep'i ziyaret etti: Sizin acınız bizim acımızdır

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Neçirvan Barzani
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, deprem felaketinin ardından Gaziantep'i ziyaret etti.
Barzani, AFAD İl Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezine geçti.
Yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi alan Barzani, Türkiye halkının acısını paylaşmak için geldiklerini belirtti.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Barzani, kendilerinin zor gününde Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu ve destek verdiğini anlattı.
Barzani, Türkiye'de yaşanan bu acıyı kendilerinin de derinden hissettiğini ve bazı yerlerdeki etkinlik ve düğünlerin durdurulduğunu söyledi.
Deprem sonrası imkanları ölçüsünde ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Barzani, şunları söyledi:
Bu az imkanlarımızla Türkiye milletine ve devletine kendi vefamızı sunmaya çalıştık. İnşallah bu kötü günler ve şartlar geride kalacaktır, bundan eminim. Türkiye hükümeti, ciddi bir şekilde bu sorunun üzerinde duruyor. Türkiye büyük bir ülke, büyük bir gayretle bu sıkıntının üstesinden geleceğine inanıyorum.
Barzani, yardımlarla katkıda bulunan ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere IKBY tarafından gönderilen ekibi de ziyaret eden Barzani, şunları kaydetti:
IKBY'den gelen yardımı koordine eden Barzani Vakfı'na ve başkanına teşekkür eden Barzani, sözlerini şu şekilde tamamladı: