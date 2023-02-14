Neçirvan Barzani Gaziantep'i ziyaret etti: Sizin acınız bizim acımızdır

Bu musibetle karşı karşıya kalan aileler ve insanlar için elimizden geleni yapacağız. Allah hepinize yardımcı olsun. Kardeşiz. Zor günlerde siz bize yardım ettiniz. Kapılarınızı açtınız. Bugün de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Erbil de, Duhok da, Süleymaniye de tüm bölgelerde bu acı günlerinizi paylaşmaktadırlar ve halkımızın gönlü sizinle beraber. Allah sabırlar versin. Bu acı günleri de geride bırakacaksınız.