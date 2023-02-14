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Neçirvan Barzani Gaziantep'i ziyaret etti: Sizin acınız bizim acımızdır

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani "Türkiye, güçlü yönetimiyle bu acı günleri geride bırakacak. Sizin acınız bizim acımızdır" dedi.

17:43 . 14/02/2023 Salı
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Neçirvan Barzani

Neçirvan Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, deprem felaketinin ardından Gaziantep'i ziyaret etti.

Barzani, AFAD İl Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezine geçti.

Yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi alan Barzani, Türkiye halkının acısını paylaşmak için geldiklerini belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Barzani, kendilerinin zor gününde Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu ve destek verdiğini anlattı.

Barzani, Türkiye'de yaşanan bu acıyı kendilerinin de derinden hissettiğini ve bazı yerlerdeki etkinlik ve düğünlerin durdurulduğunu söyledi.

"Türkiye'ye vefamızı sunmaya çalıştık"

Deprem sonrası imkanları ölçüsünde ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Barzani, şunları söyledi:

Bu az imkanlarımızla Türkiye milletine ve devletine kendi vefamızı sunmaya çalıştık. İnşallah bu kötü günler ve şartlar geride kalacaktır, bundan eminim. Türkiye hükümeti, ciddi bir şekilde bu sorunun üzerinde duruyor. Türkiye büyük bir ülke, büyük bir gayretle bu sıkıntının üstesinden geleceğine inanıyorum.

"Türkiye, güçlü yönetimiyle bu acı günleri geride bırakacak"

Barzani, yardımlarla katkıda bulunan ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere IKBY tarafından gönderilen ekibi de ziyaret eden Barzani, şunları kaydetti:

Sizin acınız bizim acımızdır. Kötü günleriniz bizim kötü günlerimizdir. İhtiyaç duyduğumuz günlerde Türkiye hükümeti ve Türkiye milleti her zaman bize destek vermiştir. Acılarınızı paylaşmak için ve vefa duygularımızı iletmek için biz buradayız. Yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Türkiye, güçlü hükümeti ve yönetimiyle bu acı günleri geride bırakacak.

"Zor günlerde siz bize yardım ettiniz"

IKBY'den gelen yardımı koordine eden Barzani Vakfı'na ve başkanına teşekkür eden Barzani, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bu musibetle karşı karşıya kalan aileler ve insanlar için elimizden geleni yapacağız. Allah hepinize yardımcı olsun. Kardeşiz. Zor günlerde siz bize yardım ettiniz. Kapılarınızı açtınız. Bugün de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Erbil de, Duhok da, Süleymaniye de tüm bölgelerde bu acı günlerinizi paylaşmaktadırlar ve halkımızın gönlü sizinle beraber. Allah sabırlar versin. Bu acı günleri de geride bırakacaksınız.


#Neçirvan Barzani
#Gaziantep
#Deprem
11 dakika önce
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Neçirvan Barzani Gaziantep'i ziyaret etti: Sizin acınız bizim acımızdır
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