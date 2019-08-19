Neredeydin

İstanbul’da etkisini gösteren sağanak, megakenti felç etti. Metrekareye 114 kg yağış düşen Fatih’te vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yollar çöktü, Eminönü’nde altgeçitleri su bastı, Kapalı Çarşı sular altında kaldı, Unkapanı’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Vapur ve tramvay seferleri durdu, trafikte mahsur kalan araçlar suların çekilmesiyle kurtarılabildi. Kuvvetli sağanak 1 saatte şehri esir alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bodrum’da tatilde olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekti.

TEPKİ ÜZERİNE DÖNDÜ

Kamuoyunun tepkisi üzerine tatilini yarıda kesip İstanbul’a dönen İmamoğlu, şiddetli yağış sonucu zarar gören noktalarda dün incelemelerde bulundu. Eminönü Yeraltı Çarşısı, Mahmutpaşa, Kapalı Çarşı, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Üsküdar’da sağanağın vurduğu yerleri gezen İmamoğlu, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Eminönü’nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çattı. Günlerdir yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarılarını es geçen İmamoğlu, erken uyarı sisteminin yavaş olduğunu iddia etti:

‘UYARI 12.30’DA GELDİ’ İDDİASI

“Dünyanın bir iklim değişikliği söz konusu. Sadece Türkiye’ye has değil, dünya bunu tartışıyor. Bu iklim değişikliklerinden doğan, yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var. Biz İstanbul ile ilgili seferberlik kelimesini kullanırken sadece bildiğimiz trafik, deprem seferberliği değil, altyapı ile ilgili de bir seferberlik var. AKOM’dan gelen verileri tekrar kontrol ettirdim. Meteoroloji’den yağış uyarısı 12.30’da gelmiş. 15-20 dakika içerisinde de baş edilemez, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Çok geç bir uyarı işlemiş.”

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METEOROLOJİ YALANLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bir açıklama yaparak İmamoğlu’nun iddialarını yalanladı. Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (önceki gün) 12.30’da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İmamoğlu’nun “Uyarı ‘orta’ şiddetli idi” iddiasının da doğru olmadığı, İstanbul için yayımlanan uyarıda şiddetin “kuvvetli” olarak rapor edildiği belirtildi.

İşinin başında dur!

Bekir Pakdemirli

Karabağlar ilçesindeki orman yangını sebebiyle bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İmamoğlu’nun iddialarını yalanladı. Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta başından bu yana İstanbul için “güçlü yağış” uyarısı yayınladığını vurgulayan Pakdemirli şöyle devam etti: “Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor”

Neredesin başkan?

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dükkanları zarar gören esnaftan tepki yağdı. İmamoğlu, Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda “Hiçbir tedbir alınmadı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Başkanım biz dün niye kimseye ulaşamadık. Ağladık burada, bir tane zabıta memuru gelsin de kolumuza girsin. Bizimle dertlensin. AFAD’ı aradım, Ankara’yı aradım. Saatlerce buranın elektriğini kestiremedik. Neredesiniz başkanım? Gerekirse bizim yanımızda burada sandalye atıp oturun” şeklinde kendisine tepki gösteren esnafı, “Tabii tabii öyle olacak zaten” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

REZİLLİK DİZ BOYU

Abdullah Şahin

İSKİ’den yetkililerin yağıştan 4 saat sonra geldiğini anlatan esnaf Abdullah Şahin, “O saatten sonra yapabileceğimiz bir şey kalmamıştı. Sabah İmamoğlu geldi ancak yaptığı tek şey altgeçidin başında basın açıklaması oldu. Esnafın derdi ya da sıkıntısı var mı, sormadan gitti. Benim 300 bin TL zararım var” diye konuştu.

Yüksel Özdemir

Dükkanı zarar gören bir başka esnaf Yüksel Özdemir de şunları söyledi: “Büyük sıkıntıdayız. Mallarımız kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı İmamoğlu geçmiş olsuna geldi. Bize ne durumda olduğumuzu sormasını beklerdik, ancak o ‘Geçmiş olsun hayırlı işler’ dedi ve çekip gitti. Meteoroloji uyarmasına rağmen neden hiçbir önlem alınmadı.”

Yusuf Yaylagül

200 bin TL zararı olduğunu söyleyen Yusuf Yaylagül, “Ekipler çok geç geldi. 10 torba mal kurtarabildik. Geri kalanı çöp oldu” derken, yine aynı çarşıda esnaflık yapan Rıza Çalışkan ise “Burası turizm bölgesi ancak rezillik diz boyu” şeklinde konuştu.

Unkapanı’nın ‘Cici Baba’sıydı

“Cici Baba” lakaplı kişinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından varsa ailesine ulaşılmaya çalışılacak.

Yağışın ardından su dolan Unkapanı altgeçidinde ölen kişinin Adli Tıp’taki işlemleri sürüyor. Cesedi bulunan kişinin kimliği henüz tespit edilemese de; ölen kişi, Unkapanı’nda “Cici Baba” lakabıyla tanınan evsizlerden biriydi. 60’lı yaşlarında olan ve yıllardır sokaklarda yaşayan “Cici Baba”nın kendi gibi evsiz olan arkadaşları konuştu...

KİMSE YARDIM ETMEDİ

* 15 yıldır sokaklarda yaşayan 32 yaşındaki Hakkı Üzüm: “Yağmur başladı. Aşağı geldik. Bir baktım adam suyun içinde, kimse demiyor ki bunu kurtaralım. İnsanlık ölmüş. Sadece bakıyorlar. Cep telefonları gitmesin, ayakkabıları kirlenmesin diye adama yardımcı olmadılar. Sonra çıkarıp 10 metre ileri koydular can çekişen adamı, üstüne de pis branda örttüler. Adam can çekişe çekişe öldü.”

LOKMASINI PAYLAŞIRDI

* Yıllardır sokaklarda yaşayan Cengiz Çelik: Bu tarz afetlerde bizim en çok sığınacağımız yer köprü altlarıdır. Bir lokmayı paylaşan bir insandı. Parası oldu mu yardımcı olurdu.

* 40 yaşındaki Erkan Aydoğdu: “Çok güzel insandı, dürüsttü. Efendiydi, ekmeğini paylaşır, parası varsa parasını verir karnımızı doyururdu. Kimseye zararı yoktu. Hep burada yatardı.

KİMİN UMURUNDA

CHP’li yetkililere tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili, hukukçu Fatih Şahin resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Ankara’da sel oldu, 3 hemşehrimiz hayatını kaybetti, CHP’li belediye başkanı M. Yavaş tatildeydi ve tatilini kesip dönmeye tenezzül bile etmedi. İstanbul sele kapıldı, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, bu sefer de İmamoğlu tatilde. CHP zihniyeti işte tam olarak budur; aymazdır.”





Tarihi camiler sular altında

KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ

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AHİ ÇELEBİ CAMİİ

Şiddetli sağanaktan bin 500 yıl önce inşaa edilen ve 1497’de kiliseden camiye çevrilen Fatih’teki Küçük Ayasofya Camii ile Eminönü’ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii de nasibini aldı. Sel sularının bastığı her iki cami de geçici olarak ibadete kapatıldı. Küçük Ayasofya Camii’nde dün sabah su tahliye işlemi yapılırken, baskından etkilenen eşyalar da dışarı çıkarıldı. Semt esnaflarından Veysel Taşkıran, “Burası yokuş aşağı olunca sel suları direkt camiye girdi” dedi. Ahi Çelebi Camii’nde ise avluda biriken su boşaltıldı, ancak içeride hala su olduğu gözlendi. Her şiddetli yağışta su baskını yaşadıklarını belirten cami müezzini Harun Duruk, caminin tekrar ibadete açılmasının 10 günü bulabileceğini kaydetti.