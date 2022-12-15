Nevresim takımı siparişi veren kadın evine gelen paketi açtığında şoke oldu: Bakın ne göndermişler

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"Zincir 2" operasyonu: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, kaçak ve sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 48 bin 526 litre, 3 bin 94 şişe kaçak ve sahte içki, 3 bin 469 içki aroması ele geçirildi, 12 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi. KOM ekipleri, bu sahte içkilerin imali için gerekli alkolü temin eden ya da üretilmiş sahte içkiyi satın alan yaklaşık 4 bin kişiyi de uyardı.