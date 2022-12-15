Gündem Nevresim takımı siparişi veren kadın evine gelen paketi açtığında şoke oldu Bakın ne göndermişler
AFYONKARAHİSAR

Nevresim takımı siparişi veren kadın evine gelen paketi açtığında şoke oldu: Bakın ne göndermişler

Afyonkarahisar’da internette gördüğü nevresim takımını 300 liraya satın alan kadın, evine gelen paketi açtığında şok yaşadı. Alışveriş sitesi nevresim takımı bekleyen kadına 3 adet bez parçası gönderdi.

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Haber Merkezi İHA
Nevresim takımı siparişi veren kadın evine gelen paketi açtığında şoke oldu: Bakın ne göndermişler
Nejla Sarıçiçek yaşadıklarını anlattı.

Afyonkarahisar’daki olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 50 yaşımdaki Nejla Sarıçiçek, internette gezinirken bir markanın uygun fiyata nevresim takımını gördü. Sarıçiçek, beğendiği nevresim takımınım siparişini verdi. Sarıçiçek, 2 gün sonra eve ulaşan kargo paketini açtığına gördüklerine inanamadı. Nevresim takımı bekleyen Sarıçiçek’e 3 adet bez parçası geldi. Hemen satın aldığı firmayı arayan Sarıçiçek, muhatap bulamadı ve sonrasında ise telefon numarası engellendi.

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Nejla Sarıçiçek başına gelen olaydan ders çıkardığını ifade ederek, "Bundan sonra güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmam. Herkesi uyarıyorum lütfen güvenilir olmayan sitelerden alış veriş yapamayın" dedi.

Öte yandan Sarıçiçek, olayla ilgili hukuki yollara da başvuracağını belirtirken, Sarıçiçek kendisine gönderilen bez parçalarını ise yakınlarına esprili bir dille gösterip dolandırıldığını söyledi.
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