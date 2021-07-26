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NEVŞEHİR

Kuraklığı yenik düşen Yalıntaş Göleti'nde flamingolar yaşam mücadelesi veriyor

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde bulunan Yalıntaş Göleti yanlış sulama nedeniyle kurumaya terk edildi.

Haber Merkezi İHA
Nevşehir haber: Kuraklığı yenik düşen Yalıntaş Göletinde flamingolar yaşam mücadelesi veriyor
Gölette yaşamını sürdüren flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor.


Yıllardır uygulanan yanlış gölet, sulama ve baraj politikaları sebebiyle Nevşehir'deki Yalıntaş Göleti kuraklık ile karşı karşıya.

Göletten izinsiz su kullanımı nedeniyle göl kurumaya yüz tuttu.
İHA
Göletten izinsiz su kullanımı nedeniyle göl kurumaya yüz tuttu.

İZİNSİZ SULAMA KURAKLIĞA NEDEN OLDU

Çevrede bulunan çiftçilerin göletten izinsiz su kullanımı ve tarlaların gelişi güzel sulanması nedeniyle doğal su varlıkları tarafından beslenemeyen gölün tek yaşam kaynağı artık yağışlar oldu.

Flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor.
İHA
Flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor.

Son yıllarda istenilen yağışların da yaşanmamasının ardından gölet adeta kaderine terk edilirken, gölette yaşamını sürdüren flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor.

Yalıntaş Göleti kuraklık ile karşı karşıya.
İHA
Yalıntaş Göleti kuraklık ile karşı karşıya.

Göletteki kuraklık görüntüleri sonrası flamingoların yaşam mücadelesi geçtiğimiz günlerde Tuz Gölü’nde yaşanan toplu flamingo (allı turna) ölümlerini hatırlattı.

Flamingo mezarlığına dönmüştü: Artık Tuz Gölü'ne gelmeyebilirler
FOTOĞRAF 17
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Konya, Ankara ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü, ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 ile 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından 'flamingo cenneti' olarak adlandırılıyor.
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Gölde konaklayan flamingolar, kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Geçen yıl da 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı.
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Bu yıl ise yine bölgeye gelen flamingolar, kuluçka dönemini burada geçirdi ancak yağış yetersizliğiyle göldeki suyun azalması ve besleyen su kanallarının geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru flamingoların ölümünün arttığı belirtildi.
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Yavru flamingo ölümlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, inceleme başlattı. Uzman ekipler, ölü flamingolardan numune alındı. Flamingoların Tuz Gölü’nde her yıl yoğun olarak bulunduğu bölgeden de göç ettikleri gözlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekiplerin bölgeden alarak inceledikleri flamingolarda da ilk belirlemelere göre, zehirlenmeye bağlı ölüm tespit edilemedi.
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Tuz Gölü sınırındaki Gölyazı Mahallesi yakınından geçen iki su kanalı ile Aksaray'ın Ulukışla Mahallesi'nden geçen kanala bent çekildiğini saptandı. Bununla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından su kanallarına bent çekip, su ile pompalarla tarlalarını sulayan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.
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Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, flamingo ölümlerinin nedeninin, suyun az olmasından kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti. Arslan, ''Flamingolar yavrularını o bölgede besleyebilmeleri için su içerisinde besin kaynağı olan, omurgasız hayvanlar, eklem bacaklılar veya su yosunlarının yeterli düzeyde olması lazım. Bunların da yeterli düzeyde olabilmesi için Tuz Gölü havzasına da yeterli miktarda tatlı su girişinin olması gerekiyor.
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Bu dönemde flamingolar Tuz Gölü’nü ve çevresini kuluçka bölgesi olarak kullanıyorlar. Yavruları büyüttükleri bir dönem. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kullandıkları alanlar da var ama Tuz Gölü bölgesini her yıl kullandıkları bir bölge. Bu flamingo ölümleri de besinsel kaynaklı. Yeterli besin olmaması nedeniyle flamingoların yavru dönemi ya da genç döneminde ölümlerinin ana nedenlerinden birisi yeterli besin olmaması diye konuştu.
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Tuz Gölü’ne su girişlerinin kesilmesiyle besin kaynaklarının üreyemeyeceğini belirten Arslan, ''Besin kaynaklarının olmamasının ana faktörlerinden biri de yeteri kadar bölgeye tatlı su girişinin olmaması. Büyük ihtimalle oradaki çiftçiler, kendi topraklarını sulayabilmeleri için yeterince yağış olmayınca da bölgeyi besleyen akarsuların önünü keserek, vahşi sulama yönünde yaptıkları hareketten dolayı flamingoların besin kaynağını oluşturan bölgeye yeteri kadar tatlı su girişi olmaması. Flamingoların ana besin kaynağı eklem bacaklılar, artemia salina gibi küçük organizmaların yeteri kadar çoğalmasını engellemiş. Bu canlıların flamingo popülasyonunun bulunduğu yerlerde ürememesi demek, flamingo yavrularının da yeteri kadar beslenmemesini sağlar” dedi.
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Besin kaynaklarının tükenmesiyle yaşanan ölümlerin ardından flamingoların Tuz Gölü’ne gelmekten vazgeçebileceğini kaydeden Arslan, “Bu ölümlerden sonra flamingoların Tuz Gölü’ne gelmekten vazgeçebilirler. Bu 1-2 yıl içerisinde olmayabilir ama yağış rejiminin bu şekilde düşük geçmesi uzun vadede düşünüldüğü zaman canlılarda bir uyum süreci vardır. Yavrulama döneminde besini ne kadar çok bulabilirlerse o bölgeyi tercih etme yönünde bir tercihe girerler çünkü nesillerini devam etmek zorundalar. Kısa vadede olmasa da uzun vadede bir başka yöne gidebilirler” diye konuştu.
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Flamingo mezarlığına dönmüştü: Artık Tuz Gölü'ne gelmeyebilirler
Yüzlerce flamingonun ölmesiyle flamingo mezarlığına dönüşen Tuz Gölü ile ilgili Prof. Dr. Atilla Arslan'dan kritik bir açıklama geldi. Ölümlerin nedeninin su azlığı kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arslan, "Bu ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmekten vazgeçebilirler" dedi.


Konya Valiliğinden Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümlerine inceleme
GÜNDEM
Konya Valiliğinden Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümlerine inceleme
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