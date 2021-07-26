Kuraklığı yenik düşen Yalıntaş Göleti'nde flamingolar yaşam mücadelesi veriyor

Bu dönemde flamingolar Tuz Gölü’nü ve çevresini kuluçka bölgesi olarak kullanıyorlar. Yavruları büyüttükleri bir dönem. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kullandıkları alanlar da var ama Tuz Gölü bölgesini her yıl kullandıkları bir bölge. Bu flamingo ölümleri de besinsel kaynaklı. Yeterli besin olmaması nedeniyle flamingoların yavru dönemi ya da genç döneminde ölümlerinin ana nedenlerinden birisi yeterli besin olmaması diye konuştu.