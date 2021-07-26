Kuraklığı yenik düşen Yalıntaş Göleti'nde flamingolar yaşam mücadelesi veriyor

Yıllardır uygulanan yanlış gölet, sulama ve baraj politikaları sebebiyle Nevşehir'deki Yalıntaş Göleti kuraklık ile karşı karşıya.
İZİNSİZ SULAMA KURAKLIĞA NEDEN OLDU
Çevrede bulunan çiftçilerin göletten izinsiz su kullanımı ve tarlaların gelişi güzel sulanması nedeniyle doğal su varlıkları tarafından beslenemeyen gölün tek yaşam kaynağı artık yağışlar oldu.
Son yıllarda istenilen yağışların da yaşanmamasının ardından gölet adeta kaderine terk edilirken, gölette yaşamını sürdüren flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor.
Göletteki kuraklık görüntüleri sonrası flamingoların yaşam mücadelesi geçtiğimiz günlerde Tuz Gölü’nde yaşanan toplu flamingo (allı turna) ölümlerini hatırlattı.