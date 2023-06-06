Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığına dilekçemi verdim

"Yeni meclis başkanını seçmek için yarın akşam saat 24’e kadar adayların başvurusu olacak. AK Parti ve MHP meclis grubu üyeleri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için bendeniz de bugün şahsi dilekçemi vererek gerçekleştirmiş oldum.