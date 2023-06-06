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Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığına dilekçemi verdim

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bugün de prosedürün tamamlanması için bendeniz de bugün şahsi dilekçemi vererek gerçekleştirmiş oldum." ifadelerini kullandı.

11:29 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmu

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmu

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusunun ardından açıklamalarda bulundu.


Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başlıkları:


  • "Yeni meclis başkanını seçmek için yarın akşam saat 24’e kadar adayların başvurusu olacak. AK Parti ve MHP meclis grubu üyeleri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için bendeniz de bugün şahsi dilekçemi vererek gerçekleştirmiş oldum.

  • Bundan sonraki söz Meclis’teki milletvekillerinindir. Bu dönemin hassasiyetlerini de dikkate alarak Türkiye yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için Meclis’i çok zor gündemler bekliyor.

  • Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Her birlikte demokrasinin standartlarını yerine getirerek Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirecektir."

Ayrıntılar geliyor...



#Numan Kurtulmuş
#AK Parti
#TBMM
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