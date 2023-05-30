Numan Kurtulmuş: Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak göreceğiz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
"Türkiye’yi sevenlerin ortaya koyduğu coşku Türkiye Yüzyılı’nın işaretidir.
Seçim sonuçları dünyanın dört bir tarafında coşkuyla kutlandı.
Yeni bir döneme başlıyoruz. Yasamaya da çok büyük görevler düşüyor.
TBMM’deki milletvekilleri kayıt işlemleri devam ediyor.
Seçim sonrası Meclis'te kayıt yoğunluğu devam ediyor.
Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek güçlü bir Meclis olmasını temenni ediyorum.
Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak göreceğiz.
Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir Meclis olmasını diliyorum.
İkinci dönem inşallah Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapacak çok onurlu bir Meclis olacak"