Numan Kurtulmuş: Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak göreceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın 'hükümetin göçmenlere karşı bir planı yok' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Kurtulmuş, Zafer Partisi liderinin görüşmede kendilerinden İçişleri Bakanlığı talep ettiğini söyledi. Kurtulmuş, Özdağ'a verdiği cevapta da Cumhur İttifakı içerisinde pazarlığın söz konusu olmadığını söylediğini ifade etti.