|
Gündem

Numan Kurtulmuş: Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak göreceğiz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'deki milletvekilleri kayıt işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak göreceğiz. İkinci dönem inşallah Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapacak çok onurlu bir Meclis olacak" ifadelerini kullandı.

12:22 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Türkiye’yi sevenlerin ortaya koyduğu coşku Türkiye Yüzyılı’nın işaretidir.

Seçim sonuçları dünyanın dört bir tarafında coşkuyla kutlandı.

Yeni bir döneme başlıyoruz. Yasamaya da çok büyük görevler düşüyor.

TBMM’deki milletvekilleri kayıt işlemleri devam ediyor.

Seçim sonrası Meclis'te kayıt yoğunluğu devam ediyor.

Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek güçlü bir Meclis olmasını temenni ediyorum.

Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak göreceğiz.

Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir Meclis olmasını diliyorum.

İkinci dönem inşallah Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapacak çok onurlu bir Meclis olacak"


#Numan Kurtulmuş
#seçim
#AK Parti Genel Başkan Vekili
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hakan Fidan kimdir?