ODTÜ mezuniyet töreninde açılan en güzel pankart: Ayet detayı dikkat çekti

ODTÜ mezuniyet töreni
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’ndaki geleneksel yürüyüşle gerçekleştirildi.
Saat 18.30'da başlayan mezuniyet töreni öncesinde pankartlar, güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek Devrim Stadyumu'na alındı.
Tören için alınan kararları çiğneyen bir grup provokatör ise, toplumu cinsiyetsizleştirme projesi olan LGBT sapkınlığının sözde paçavrasını geçit töreni sırasında açarak büyük bir rezalete imza attı.
Söz konusu provokasyona tepkiler yağarken törende açılan bir pankart vardı ki, diğerlerinin arasında kolayca fark edildi.
İki kız öğrenciden ayet yazılı pankart
Son dönemde Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara da dikkat çekmek isteyen psikoloji bölümü mezunu iki kız öğrenci, Ra'd Suresi'nin 28. ayetinin yer aldığı bir pankart açtılar:
- "Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."