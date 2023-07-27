ODTÜ mezuniyet töreninde açılan en güzel pankart: Ayet detayı dikkat çekti

Uşak Üniversitesi'nde yaşanan skandalın ardından bu kez Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde tüm yasaklara rağmen provokatör bir grup öğrenci tarafından, LGBT sapkınlığının sözde bayrağı açıldı. Skandalın ardından sosyal medyadan tepki üstüne tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, üniversite yönetimine 'Bu provokasyon cezasız mı kalacak' diyerek çağrıda bulundu. ODTÜ yönetiminin olayla ilgili harekete geçerek soruşturma başlatması bekleniyor.