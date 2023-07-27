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ODTÜ mezuniyet töreninde açılan en güzel pankart: Ayet detayı dikkat çekti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde tüm yasaklara rağmen provokasyona girişen bir grup öğrenci LGBT sapkınlığının paçavrasını açtı. Bu rezalete tepkiler yağarken aynı törende açılan pankartların en dikkat çekeni ise iki kız öğrencinin ayet yazılı pankartıydı.

10:27 . 27/07/2023 Perşembe
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ODTÜ mezuniyet töreni

ODTÜ mezuniyet töreni

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’ndaki geleneksel yürüyüşle gerçekleştirildi.

Saat 18.30'da başlayan mezuniyet töreni öncesinde pankartlar, güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek Devrim Stadyumu'na alındı.

Tören için alınan kararları çiğneyen bir grup provokatör ise, toplumu cinsiyetsizleştirme projesi olan LGBT sapkınlığının sözde paçavrasını geçit töreni sırasında açarak büyük bir rezalete imza attı.

Söz konusu provokasyona tepkiler yağarken törende açılan bir pankart vardı ki, diğerlerinin arasında kolayca fark edildi.



İki kız öğrenciden ayet yazılı pankart

Son dönemde Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara da dikkat çekmek isteyen psikoloji bölümü mezunu iki kız öğrenci, Ra'd Suresi'nin 28. ayetinin yer aldığı bir pankart açtılar:

  • "Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."

#ODTÜ
#mezuniyet töreni
#pankart
#Ayet
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