Öğrencilere cuma namazı kolaylığı sağlanacak

Saliha Engin
04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirebilmeleri için dikkat çeken bir adım attı. Resmî ve özel tüm ortaöğretim kurumlarını kapsayan yeni uygulama kapsamında, öğrencilerin namaz saatlerinde uygun ibadet alanlarına erişimlerinin sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.


DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

39 ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, okulda uygun mescit bulunmayan kurumlarda koordinasyonun ilçe millî eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi. Belgede, uygulamanın Anayasa’nın 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği ve din ve vicdan hürriyeti esasına dayandığı belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.


#öğrenci
#lise
#Cuma Namazı
