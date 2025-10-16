Öğrencilere cuma namazı kolaylığı sağlanacak

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirebilmeleri için dikkat çeken bir adım attı. Resmî ve özel tüm ortaöğretim kurumlarını kapsayan yeni uygulama kapsamında, öğrencilerin namaz saatlerinde uygun ibadet alanlarına erişimlerinin sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.