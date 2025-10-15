Yeni Şafak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'cuma namazı' talimatı

18:3415/10/2025, Çarşamba
AA
Ayasofya Camii'nde namazlarını eda eden öğrenciler (Foto: Arşiv)
Ayasofya Camii'nde namazlarını eda eden öğrenciler (Foto: Arşiv)

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, cuma namazını eda etmek isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması amacıyla ilçe millî eğitim müdürlüklerine bir talimat yazısı gönderdi. Yazıda, okullarda uygun mescit bulunmaması durumunda gerekli düzenlemelerin ilçe millî eğitim müdürlüklerinin din öğretimi birimleri tarafından koordine edilmesi talep edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirmelerine yönelik kolaylık sağlanması için bir talimat yayımladı.

"Mescit olmayan okullar tespit edilsin"

İstanbul'daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

"Hassasiyetle hareket edilsin"

Talimatta, uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.



