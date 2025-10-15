Filistinli gazeteci Salih Caferavi için İstanbul’da gıyabi cenaze namazı

İletişim Platformu öncülüğünde bir araya gelen Türk gazeteciler, Gazze’de katledilen tüm meslektaşlarını dualarla andı. Cenaze namazının ardından söz alan İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, Salih Caferavi’nin şehadetinin bir kayıp değil, direnişin devamı olduğunu vurguladı. Çataklı, “Salih, iki yıldan beri Gazze’nin sesi oldu. Salih, devrimin sesi oldu. Onlar, oradaki gazeteciler bu umudun sesiydiler” ifadelerini kullandı. Yusuf Ziya Çataklı, Gazze’de yaşanan sessizliğin ancak gönüllü Türk gazetecilerin bölgeye gitmesiyle aşılabileceğini söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye’den gönüllü olarak Gazze'ye gitmek isteyen gazetecileri bölgeye göndermeli. Oradaki umuda ses olmalıdır. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız.

Namaz sonrası konuşan Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de meslektaşlarının omuzlarında yükselen bir onurdan söz etti. Çelik, "Salih 7 Ekim’den beri şehadete yürüyen 255. meslektaşımız oldu.Bizler gazeteciyiz ama bu mesleğin şerefi, onuru, haysiyeti Salih ve diğer Gazzeli gazetecilerin omuzlarında yükseldi. Biz sadece onların haberlerini takip etmenin acziyeti içinde kaldık” vurgusunu yaptı. Çelik, Caferavi’nin hedef alınmasının tesadüf olmadığını ve bunun planlı bir suikast olduğunu belirterek, “Planlı bir şekilde katlettirildi. Soykırım altındayken bile dünyayı yanına çekti” ifadelerini kullandı. Çelik, Gazze’nin susturulan sesini yeniden duyurmak için Türkiye’deki Filistinli öğrencilerin gazetecilik eğitimine kazandırılması gerektiği teklifinde bulundu. Gıyabi cenaze namazının ardından, Fatih Camii avlusunda toplanan gazeteciler ellerinde Filistin bayrakları ile sloganlar atarak dağıldı.