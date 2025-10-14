Gazze için tarihi zirve

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kenti dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aralarında olduğu 30 kadar devlet ve hükümet başkanı, Gazze’de sağlanan ateşkes için bir araya geldi. Zirvede Türkiye, ABD, Mısır ve Katar, Gazze’de kalıcı bir barışı sağlamak için Niyet Beyanı imzaladı. İsrail ile Gazze arasındaki ateşkes sağlanmasının ardından bölgeye geleceğini açıklayan ABD Başkanı Turump, önce İsrail’e gitti. Tel Aviv’de temaslarda bulunan Trump, İsrail parlamentosunda konuşma yaptı ve ardından üç saatlik bir gecikmeyle Mısır’a gitti.

AŞAMALAR İÇ İÇE

İlk olarak Şarm el-Şeyh’te es-Sisi ile görüşen Trump ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ateşkesin başladığını belirten Trump, “Gazze’ye bakıyoruz. Gazze’de çok fazla temizlik yapmamız gerekecek. Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Dünyadaki en zengin ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor, Çok büyük ilerleme kaydedildi” dedi. Trump, “Rehineler döndü sıradaki adımlar, şu anda hala ölüleri arıyoruz. Arama ekipleri aramalarını sürdürüyor. Ve daha fazlasını da bulacağımıza inanıyoruz. İkinci aşama başladı şu anda. Bu aşamalar aslında birbirleriyle birazcık iç içe” dedi.

İYİ NİYET BEYANI İMZALANDI

Ardından Niyet Beyanı imza törenine geçildi. Davetli liderleri önce Sisi, sonra Trump karşıladı. Liderlerin hep birlikte aile fotoğrafı vermesinin ardından imza törenine geçildi.

Aynı masada oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Gazze’de kalıcı barışın tesisi için Niyet Beyanı imzaladı. Törende konuşan Trump,

Gazze'deki ateşkes sürecinin devam edeceğine inandığını belirterek "Bugün sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için inanılmaz bir gün. Bu süreç tarihi bir öneme sahip” dedi. Trump, Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye de ayrı ayrı teşekkür etti.

İNSANİ YARDIM BAŞLADI

Trump törenin ardından katılımcı liderlere hitaben bir konuşma daha yaptı. Bazı liderlerin konuşmayı kürsüdeki Trump’ın hemen arkasına sıralanarak ayakta dinlemeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump’ı protokolde kendine ayrılan yerde oturarak dinledi. Trump konuşmasında katılımcı liderlerin çoğunu isim isim sayarak selamdı. "Gazze'deki savaşın, yıllar süren acı ve kan dökülmesinin ardından sona erdiğini" savunan Trump, "İnsani yardımlar, çoğu bu odadaki insanlar tarafından ödenen yüzlerce kamyon dolusu yiyecek, tıbbi ekipman ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere bölgeye akın ediyor." dedi.

Yaşam yeniden tesis edilmeli

Trump, Gazze'de "inşa sürecinin" başlayacağını ifade ederek, "Yeniden inşa belki de en kolay kısım olacak. Sanırım en zor kısmın çoğunu hallettik, gerisi de geliyor. Hepimiz nasıl yeniden inşa edileceğini biliyoruz" diye konuştu. Bundan böyle Gazze'ye "çok para akacağını ve çok fazla inşa çalışması olacağını" vurgulayan Trump, "Gazze halkı için artık odak noktası, iyi bir yaşamın temellerini yeniden tesis etmek olmalı." ifadelerini kullandı.

Görkemli bir barışa ilerliyoruz

Trump, şu anda tüm ivmenin "büyük, görkemli ve kalıcı bir barışa doğru ilerlediğini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Trump, "Gazze'nin yeniden inşasının, Gazze'nin silahsızlandırılmasının ve Gazze halkı için güvenli bir ortam yaratacak yeni, dürüst bir sivil polis gücünün varlığının gerektiği konusunda da hemfikiriz." dedi. Trump'ın Gazze planında bölgenin idaresiyle ilgili en üst organ olarak konumlandırılan "Barış Kurulu'na" değinen ABD Başkanı, bunu daha da genişleteceklerini ve birçok ülkenin bu kurulda yer almak istediğini söyledi.







