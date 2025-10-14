Yeni Şafak
Mısır'daki Gazze zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

00:5714/10/2025, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi amacıyla Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi amacıyla Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesinin düzenlendiği Mısır'da temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.



#Ankara
#Mısır
#Gazze
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
