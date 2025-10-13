Yeni Şafak
Gazze için imzalanan niyet beyanında ne yazıyor?

Mahir Bilal Pirim
23:0413/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nde 'niyet beyanı'nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nde 'niyet beyanı'nı imzaladı.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi'nde ateşkes anlaşmasına garantör olan Türkiye, Katar, ABD ve Mısır 'niyet beyanı' imzaladı.

Gazze’de süren insani krizin son bulması ve bölgeye kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Zirvesi, 20 ülkenin katılımıyla tarihi bir diplomatik buluşmaya sahne oldu. Zirvede, garantör ülkeler “niyet beyanı”na imza atarak, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve yeniden inşa sürecinin uluslararası gözetim altında yürütülmesi konusunda ortak taahhütte bulundu.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Zirvesi

Biz; herkes için onur, haysiyet ve eşit fırsatları, insanların barış, güvenlik ve ekonomik refah arayışlarını ırk, inanç, renk veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin sürdürebilecekleri bir yer olan bu bölgeye getirerek taahhüt ediyoruz. Biz, karşılıklı saygı ve ortak kader ilkesine dayanan kapsamlı bir barış, güvenlik ve ortak refah vizyonu peşindeyiz. Bu ruhta, bölgedeki kalıcı barışın kurulmasına yardımcı olacak kapsamlı ve istikrarlı anlaşmaların sağlanmasında kaydedilen ilerlemeyi, İsrail ve bölgesel komşuları arasındaki pratik ilişkilere yönelik atılan adımlarla birlikte memnuniyetle karşılıyoruz. Bu taahhütleri uygulamayı ve sürdürmeyi, gelecek nesillerin birlikte daha barışçıl bir geleceğe doğru ilerleyebilecekleri bölgesel temeller inşa etmeyi taahhüt ediyoruz. Kendimizi, kalıcı barışın geleceğine adadığımızı taahhüt ediyoruz.
Niyet beyanının orijinal metni
Niyet beyanının Türkçe'ye çevrilmiş hali

