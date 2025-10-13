Gazze için imzalanan niyet beyanında ne yazıyor?

Biz; herkes için onur, haysiyet ve eşit fırsatları, insanların barış, güvenlik ve ekonomik refah arayışlarını ırk, inanç, renk veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin sürdürebilecekleri bir yer olan bu bölgeye getirerek taahhüt ediyoruz. Biz, karşılıklı saygı ve ortak kader ilkesine dayanan kapsamlı bir barış, güvenlik ve ortak refah vizyonu peşindeyiz. Bu ruhta, bölgedeki kalıcı barışın kurulmasına yardımcı olacak kapsamlı ve istikrarlı anlaşmaların sağlanmasında kaydedilen ilerlemeyi, İsrail ve bölgesel komşuları arasındaki pratik ilişkilere yönelik atılan adımlarla birlikte memnuniyetle karşılıyoruz. Bu taahhütleri uygulamayı ve sürdürmeyi, gelecek nesillerin birlikte daha barışçıl bir geleceğe doğru ilerleyebilecekleri bölgesel temeller inşa etmeyi taahhüt ediyoruz. Kendimizi, kalıcı barışın geleceğine adadığımızı taahhüt ediyoruz.