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Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenevleri tüm bakanlık mensupları için yüzde 50 indirimli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenevlerimizi tamamen öğretmenlerimiz için ayırarak yüzde 50 konaklama indirimi sağlamıştık. Yeni yılda bu desteği Bakanlığımızın tüm mensuplarına sürdürme kararı aldık" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:26 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 18:44 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi sevgiyle yoğuran kıymetli meslektaşlarıma; Yeni Türkiye'nin sürdürülebilir eğitim sisteminin mimarları olan, toplumun tüm bireylerine dokunan öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın emekleri karşılığında yüklerini hafifleten ve küçük bir teşekkür mahiyetinde imkanlar sunmaya devam ediyoruz.

Bu bilinçle, öğretmenevlerimizi tamamen öğretmenlerimiz için ayırarak yüzde 50 konaklama indirimi sağlamıştık. Yeni yılda bu desteği Bakanlığımızın tüm mensuplarına (öğretmenler ve diğer kadrolarda çalışan tüm personel) sürdürme kararı aldık. Bu kararın, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımızı mutlu edeceğine inanıyor, eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.



#Öğretmenevi
#Milli Eğitim Bakanı
#Yusuf Tekin
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