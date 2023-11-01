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Okula bağışlanan bilgisayarları sattı: Müdür için inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar'da, okul müdürü M.A.'nın gurbetçiler tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euroya sattığı öne sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddiayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

10:04 - 1/11/2023 Çarşamba
AA
Okul bilgisayarlarını sattığı iddia edilen müdür hakkında inceleme.

Okul bilgisayarlarını sattığı iddia edilen müdür hakkında inceleme.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Güveççi'de, Belçika'da yaşayan Güveçci Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Gülay Aygün, gurbetçilerden topladığı paralarla 19 bilgisayar alıp, köyündeki okulun müdürü Mustafa Akyüz'e teslim etti.


İddiaya göre sipariş edilen masa ve sandalyeler geldiğinde köylülerden Enis Şen, birkaç köylü ile okula gitti. Ancak, bağışlanan 19 bilgisayardan 9 tanesinin yerinde olmadığını gördü.


Köylüler, okul müdürü Mustafa Akyüz'e ulaşmayınca kaymakamlığa bildirildi. Bu sırada Şen'i arayan okul müdürü Akyüz, 9 bilgisayarı 4 bin 500 Euro'ya satarak bahis oynadığını ve parayı kaybettiğini itiraf etti.


Dokuz bilgisayarı sattı

İddiaya göre, bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti.


Milli Eğitim inceleme başlattı

Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.



#Eğitim
#okul
#Afyonkarahisar
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