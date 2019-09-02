Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 okulların açılış tarihi, 2020 ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? gibi soruların detaylarını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestr tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Nisan ve kasımda ara tatil geliyor

Okullarla ilgili yeni bir tatil düzenlemesi bu yıl hayata geçiriliyor. Buna göre eğitim döneminde nisan ve kasım aylarında birer hafta ara tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Öğretmen arkadaşlarımız açısından okulların açıldığı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki iki haftanın bir haftalık iş günü 18-22 Kasım 2019 ara tatili olarak 5 iş günü şeklinde planlandı. Bir başka ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 ara tatili olarak. Onda da bir 5 iş günümüz var. Ama hepinizin bildiği, 10 iş günlük 20-31 Ocak tarihleri arasındaki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler.

Yani yılbaşı ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yılın içerisine almış bulunuyoruz. Bunun temel sebebi, verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek ve bu anlamda da öğretmenlerimizin nefes almasına, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için imkan tanımaktır. Bu çerçevede düşündüğümüzde öğretmen arkadaşlarımızın yaz tatilleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma, çoğalma söz konusu değil. Yine 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 Eylül tarihine kadar öğretmen arkadaşlarımız tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecekler."

Yaz tatili 11 hafta olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.