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BURSA

Bursa haberleri... Ölü taklidi yapmadan önce kıraathanede plan yapmışlar

Ölü taklidi yapmadan önce kıraathanede plan yapmışlar

Bursa’da gece vakti ormanlık alanda kaçak kazı yaparken polise yakalanan ve ölü taklidi yapan 5 defineci serbest kaldı. "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan para cezası alan definecilerin kazı planını kıraathanede yaptıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA DHA
Kaçak kazı yapanlar suç üstü yakalanmıştı.
Kaçak kazı yapanlar suç üstü yakalanmıştı.

Bursa'daki olay, önceki gece merkez Yıldırım ilçesi Uludağ eteklerindeki Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi.

Sahur vakti ormanlık alandan gelen kazma-kürek seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Bölgeye giden polis ekipleri, Ramazan A. (47), Tural Ç. (48), İlhan G. (46), Ahmet Ç.(35) ve Yusuf E.'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandığı kazma, kürek ve balta gibi malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazıyı kıraathanede planladık

Gözaltına alınan 5 kaçak defineci, karakoldaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edildi.

  • Burada ifade veren 5 şüpheli, kazdıkları alanda altın olduğunu duyduklarını, kıraathanede plan yaptıklarını ve o gece önce sahur yapıp daha sonra kazıya başladıklarını söyledi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 5 şüpheliye, ''Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'' suçundan toplamda 3 bin 040 lira para cezası verildi. Ayrıca bölgede yapılan aramalarda herhangi bir tarihi esere ya da altına rastlanmadığı belirtildi.

Suçüstü yakalandılar: Polis gelince ölü taklidi yaptılar
GÜNDEM
Suçüstü yakalandılar: Polis gelince ölü taklidi yaptılar

Polis gelince ölü taklidi yapan defineci
OYNAT 00:49
Polis gelince ölü taklidi yapan defineci
Bursa'da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı.


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