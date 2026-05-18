Ömer Çelik'ten Küresel Sumud Filosu açıklaması: "İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır"

14:2318/05/2026, پیر
Ömer Çelik: Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosunu selamlıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in eylemlerini sert bir dille kınayarak, filonun insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda, sivil yardım girişimine yönelik saldırgan tutum "barbarlık" olarak nitelendirilirken, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in sivil filoya yönelik müdahalesini en ağır ifadelerle eleştiren AK Pari Sözcüsü Çelik, bu eylemi açıkça "insanlık dışı bir barbarlık" olarak nitelendirdi. Hak, hukuk ve evrensel insan haklarını temel alan tüm uluslararası odakların bu şiddete karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir.

Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosunu selamlıyoruz.

Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır.

Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır.

Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir."



