Ömer Çelik'ten Küresel Sumud Filosu açıklaması: "İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır"

İsrail'in sivil filoya yönelik müdahalesini en ağır ifadelerle eleştiren AK Pari Sözcüsü Çelik, bu eylemi açıkça "insanlık dışı bir barbarlık" olarak nitelendirdi. Hak, hukuk ve evrensel insan haklarını temel alan tüm uluslararası odakların bu şiddete karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğine vurgu yaptı.