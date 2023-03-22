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Ömrünü Hatay’a adamıştı

Depremde hayatını kaybeden on binlerce can içinde kültür dünyasından çok önemli isimler de vardı. Onlardan biri de Hatay’da yaşamını yitiren araştırmacı yazar Mehmet Tekin, Hatay'ın tanıtımına katkı sunan 44 eser yazdı.

Aybike Eroğlu
Saliha Engin
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Tekin.

Mehmet Tekin.

Depremlerde kaybettiğimiz on binlerce can içinde kültür dünyamızın da insan hazinelerini yitirdik. Onlardan biri de Hatay’da yaşamını yitiren araştırmacı yazar Mehmet Tekin. Hayatı boyunca şehrin kayıp kültürünün gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yapan Tekin, Hatay’ın tanıtımına katkı sunan 44 eser yazdı. Bölge kültürünün tanınması için dernekler kurdu, seminerler verdi. 6 Şubat gecesi Antakya’da yaşadığı evde enkaz altında kaldı. Tekin, ömrünü adadığı Hatay’a defnedildi.

DEPREME DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Hatay İl Sağlık Müdür Yardımcısı M. Adil Çetin, “Tekin, 75 yaşına gelmiş, hayatını Hatay’a adamıştı. Uzun yıllar omuz omuza çalıştık.” dedi. Hatay’a dair araştırmalarda imzası bulunan Tekin’in, Hatay Kültür Araştırma Derneği’ni kurduğunu anlatan Çetin, şunları söyledi: “Hatay’a dair dergiler çıkardı, yazılar yazdı. Hatay Folklor Araştırmaları Derneği’ni kurarak şehrin kültürüne çok önemli hizmetler verdi. 32 yıl Güneyde Kültür Dergisi’ni çıkardı” Antakya Belediyesi’nin fahri hemşehrilik unvanı verdiği Tekin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden de fahri doktor unvanı aldı. Tekin, 2002’de düzenlenen 4. Hatay Tarih ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu’nda ‘Tarihte Antakya Depremleri’ konulu bir bildiri sunmuştu.




#Deprem
#Mehmet Tekin
#Hatay
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