Ömrünü Hatay’a adamıştı

Zor zamanda dayanışma ve birlik çağrısına kulak verenler arasında pek çok sanatçı da bulunuyor. Ressamlardan heykeltıraşlara, minyatür sanatçılarından müzisyenlere, tiyatroculara kadar pek çok sanatçı, işlerini depremzedeler için icra ediyor. Bazı sanatçılar sergilerinden elde edecekleri tüm geliri depremzedeler için bağışlarken bazıları da yardım için düzenlenen müzayedelere eserlerini bağışlıyor. Kahramanmaraş ile birlikte 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi, sanat dünyasını da birlik olmaya davet ediyor.