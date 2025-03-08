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Ön seçim öncesi çek dağıttı

Ön seçim öncesi çek dağıttı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:008/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP’de tek aday olarak ön seçime girecek olan İBB Başkanı İmamoğlu, CHP’li vekiller başta olmak üzere birçok partili isme belediye bütçesinden toplam 13 milyon 700 bin lira değerinde market çeki dağıttı.

Delege pazarında havada uçuşan para iddiaları nedeniyle 2023 kurultayı mahkemelik olan CHP bu kez ‘hediye çekleri’ ile gündemde. 23 Mart’ta tek aday olarak ön seçime girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li milletvekillerine çevrelerine dağıtmaları için büyük bir zincir marketten hediye çeki gönderdiği ileri sürüldü. Sosyal medyaya da yansıyan iddialara göre, milletvekillerine biner TL’lik 100 kart verilirken, grup başkanvekillerine 200’er bin TL’lik market çeki dağıtıldı. Bazı vekillerin bu çekleri istemediği kaydedildi.


TEŞKİLATA DA GÖNDERİLECEK

Bu şekilde CHP Grubu’na dağıtılan market çeki tutarı 13 milyon 700 bin TL’yi buluyor. Çeklerin PM ve MYK’da vekil olmayan isimlere de verilmesi nedeniyle meblağın bu tutarı da aştığı bildirildi. İddialara göre, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimden önce CHP’li il ve ilçe başkanlarına da dağıtmaları için market çeki gönderileceği iddia edildi.


BELEDİYE DEĞİL BEN DAĞITIYORUM

Market çeklerinin İmamoğlu’na TBMM’de en yakın isimlerden olan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer aracılığı ile vekillere teslim edildiği bildirildi. Adı CHP’deki para kuleleriyle gündeme gelen Özer, iddialara ilişkin Yeni Şafak’a, “Bizzat benim şahsım tarafından bazı vekillerimize götürülüp verilen bir şey var. Ben davet ettim danışmanlarına alın vekillerimize verin onlar da vatandaşlara dağıtsın dedim” dedi. Özer, çeklerin büyükşehir belediyesi ile ilgisinin olmadığını savundu. Önceki yıllarda da CHP Genel Merkezi personeline verilen market çekinin İBB kaynaklı olduğu basına yansımıştı.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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