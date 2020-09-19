Onca uyarıya rağmen bitmiyor: Tur teknesinde korona halayı!

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid- 19) ile ilgili yayınladığı başta temizlik, sosyal mesafe ve maskeyle ilgili yayınladığı genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kentler bazında uyguladığı kısıtlamalara rağmen, vaka sayılarında artış devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
Tur teknesinde koronavirüse rağmen halay çektiler.
Teknenin pistinde maske dahi takmayan, takanların ise çene altına indirdiği grup, müziğin ritminde halay çekti.
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Koronavirüsle mücadelede vakanın ve temaslı halkasının tespiti ile bu kişilerin izolasyonunun gerçekleşmesi konusunda önemli rol oynayan, ayrıca gün içinde birden çok pozitif vaka ile temas halinde olarak risk taşıyan filyasyon ekipleri, salgının kontrolü açısından kilit rol üstleniyor.
Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakalara giderek hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veren ekipler, aynı zamanda pozitif olan vakanın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek onları da takibe alıyor.
Vakaların tespit edilmesi ve sürecin yönetilmesi konusunda çok önemli bir görev üstlenen filyasyon ekipleri, salgının kontrol altında tutulmasını ve hastalığın erken dönemde tedavisine başlanabilmesi konusunda hayati öneme sahip. Son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekibinde görev alan sağlık personeli sayısının 11 bine ulaştığını açıklamıştı.
Filyasyon çalışmalarının çok özveri gerektiren bir konu olduğunu belirten Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, “Filyasyon gerçekten dinamik bir süreç ve hem hastaların sisteme düşüşleri laboratuvara düştükçe olduğu için hem de ekiplerimiz sahada sürekli mobil olduğu için bu dinamik süreci karşılayabilecek bir yazılımla çalışıyoruz. Mekansal İş Zekası (MİZ) akıllı bir uygulama. Haritada görünen kırmızı noktalar filyasyon bekleyen vakalar, maviler ise temaslılar. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) adlı veri tabanımıza bir hasta ya da temaslı verisi düştüğü anda iki uygulama birbiri ile buluşup adresine konumlandırıyor bu vakaları. Ekranda gördüğünüz yeşiller ekipleri, maviler temaslıları, kırmızılar ise vakaları gösteriyor. Bu programın bize sağladığı en büyük avantaj şu; bir kere alan hakimiyetimiz olabiliyor, ayrıca vakaların nerelerde yoğunlaştığını anlık olarak görebiliyoruz. Çünkü işlemi biten noktacıklar sönüyorlar ekrandan. Onun yanı sıra temaslı ve bekleyen vaka sayısı çok olduğu zaman toplu bir atama yapabiliyoruz ekiplere. Örneğin bir araç kullanarak çizebiliyoruz, temaslıların ve pozitiflerin bulunduğu alanı. Bu da bize saha da çok hızlı bir imkan sağlıyor. Ayrıca bu akıllı uygulamanın bize diğer bir faydası da sahadaki ekibi takip edebiliyoruz. Hem ulaşıp ulaşmadıklarını, ortalama mesafelerini hem de her ekibe ne kadar kişi atadığımızı ve ne kadar uzağa gönderdiğimizi görebiliyoruz. Böylece adaletli bir iş dağılımı da yapabiliyoruz” dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filyasyon ekiplerinin fedakar mücadelesine dikkat çekerek, “83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse ’dur’ demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım” ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: Virüsün izini sürüyorlar
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri, Mekansal İş Zekası (MİZ) sistemi ile gücüne güç kattı. Ekiplerin harita üzerinde anında belli olan pozitif vakalara ve temaslılara yönlendirilmesi ile bu süreçteki koordinasyon daha hızlı gerçekleştiriliyor.
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Türkiye'de eylül ayında artış göstermeye başlayan koronavirüs vakaları ile birlikte mevsimsel geçiş nedeniyle grip vakalarında artış bekleniyor. Tek başına öldürücülük oranlarının düşük seviyelerde seyrettiği bu hastalıkları aynı anda geçiren hastaların ölüm riskinin arttığını belirten Dicle Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, grip aşısının bu dönem daha çok önem kazandığını söyledi.
Prof. Dr. Tekin, hastalarına özellikle bu mevsimde grip aşılarını olmalarını tavsiye ettiklerini belirterek, Covid-19 ve grip birlikte olduğu zaman ölüm riski daha fazla oluyor. Bunun önüne geçebilmek için grip aşısı bizim için önemli bir fayda sağlıyor. Sezon açıldı. Grip aşısı bu ay itibariyle ülkemize gelmeye başlayacak. Biz daha çok ekim sonu kasım başı grip aşısını öneriyoruz. O yüzden özellikle risk faktörü olanlara, yaşlı hastalara, şeker hastalığı olanlara, tansiyonu olanlara, böbrek hastalığı olanlara özellikle grip aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında bir de zatürre aşımız var. Zatürre aşısını aynı bu şekilde riskli hastalara, özellikle 65 yaş üstü, kalp, böbrek, şeker hastalığı olanlara yapmalarını tavsiye ediyoruz diye konuştu.
Covid-19 hastasının grip aşısıyla, gripten korunduğunu ve bu şekilde hastalığı daha rahat atlatacağını vurgulayan Prof. Dr. Tekin, Ama olur da hasta hem Covid-19 hem grip geçirirse maalesef ki bu hastanın ölüm riski çok daha artıyor. Ölüm riskini tahmini en az yüzde 20- 30 artırıyor. O yüzden özellikle Covid-19 geçiren ve riskli olan kişilerde grip aşısı olunmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Covid-19 ve grip birlikte olduğu zaman maalesef ki hastanın tedavisi ve kurtulma şansı daha da zor olabiliyor. Bu mevsimde özellikle eylül ayından sonra grip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle ekim sonu kasım başı riskli grupların grip aşılarını yapmalarını öneriyoruz ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Tekin, geçen yıl Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerle birlikte görünen grip vakalarında ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:
Çünkü kişiler maske taktı, mesafeye, izolasyona dikkat etti ve bu da doğal olarak grip sayısında da azalmaya neden oldu. Umarım bu yıl da beklentimiz bu yönde gerçekleşecektir. Özellikle riskli hastaların hem grip açısından hem de Covid-19 açısından kendilerini korumalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle kalabalık ortamlara girmesinler. Mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat etsinler. Grip aşısına öyle tahmin ediyorum ki talep çok daha fazla olacak. Hem pandemiden dolayı üretimde hem de talepteki artıştan dolayı grip aşısında bir sorun olabilir mi? Bilmiyoruz ama bakanlık bunun için sıkıntı yaşanmaması açısından gerekli tedbirleri ve çalışmaları yapıyor.
Koronavirüsle birlikte gribe yakalanırsanız ölüm riski yüzde 30 daha artırıyor
Dicle Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Recep Tekin, son günlerde artış yaşanan vaka sayısı ve mevsimsel geçişle birlikte artması beklenen gribe birlikte yakalanan hastaların ölüm riskinin yüzde 30 artacağını ifade etti. Riskli grupların grip aşısı yapmasını öneren Prof. Dr. Tekin, "Bakanlık da bunun için sıkıntı yaşanmaması açısından gerekli tedbirleri ve çalışmaları yapıyor. Aşıyı, özellikle riskli gruplar dediğimiz 65 yaş üstü olanlara, şeker hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi ek hastalığı olanlara öncelikle tavsiye ediyoruz" dedi.