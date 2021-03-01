​Önce Demirel sonra Yılmaz’la mesaj geldi

Türk siyasi tarihinde “postmodern darbe” olarak bilinen, dönemin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan’ın istifasını getiren, bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat’ın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen toplumsal, siyasal ve hukuksal alanda oluşturduğu darbeler hala zihinlerde tazeliğini koruyor. Dönemin Başbakan Yardımcısı Yardımcısı Tansu Çiller de 28 Şubat’a giden süreci ve aldığı uyarıları, tehditleri anlattı. Çiller, 1995’in sonlarına doğru ekonomik sıkıntıların, terörün tırmandığını hatırlatarak, “kartel” olarak nitelendirdiği medya ile Gümrük Birliği’nden rahatsız olan iş dünyasının kendisine karşı bir klik oluşturduğunu söyledi.

OYNAT 03:05 Tansu Çiller: Millet, AK Parti iktidarına şans verdi, onlar da darbeleri bitirdi Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. '28 Şubat'ın ardından batan bankalar, Türkiye'yi büyük krize soktu. Bu krizin maliyeti 291 milyar dolar' diyen Çiller, 'Bunları, gençlerimiz darbelerin maliyetini anlasın diye anlatıyorum. Bugün gençliğin en önemli sorunu işsizlik. Bu 291 milyar dolar ile gençlerimizin işsizlik sorununu çok büyük ölçüde çözebilirdik. Mağdur edenler ve mağdur olanlar hepimiz aynı platformda buluşup, demokrasinin evrensel değerleri üzerinde anlaşabilirsek, ülkemizi sadece muasır medeniyetler seviyesine çıkaramayız aynı zamanda bu ülkeyi büyük bir aşamadan geçiririz. Nihayet millet ne yaptı? Bizleri tasfiye etti ve AK Parti iktidarına şans verdi ve onlar da darbeleri bitirdiler. Vesayet dönemini bitirdiler. Şimdi bize düşen yine demokrasinin yüksek platformunda birleşmek burada, herkese yer var. Darbeleri, vesayet dönemini bitirdik ama henüz birleşmedik, topyekun birleşmeyi yine burada yapabiliriz. Çünkü hepimiz için tek bir Türkiye var' değerlendirmesinde bulundu. BiP'te paylaş

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RAHATSIZLIK OLUŞTU

Çiller, bütün bunların yanında Refah Partisinin İstanbul dahil birçok belediyeyi almış olmasından bir rahatsızlık oluştuğunu vurgulayarak, şunları anlattı: “Refah Partisi’nin gelmesi istenmiyordu. Bunun için adeta bir strateji oluşturuldu. Dendi ki, ‘Anavatan ile Doğru Yol bir koalisyon kursun, hangisi daha yüksek oy alırsa başbakan o partiden olsun ki Refah Partisi ile koalisyon olmasın. Bu Türkiye’nin lehinedir ve bizim desteklediğimiz budur.’ Bunun üzerine çalışıldı. Bütün baskılar bizim Anavatan Partisi ile koalisyon kurmamız içindi. Darbelerin, merkez sağı nasıl böldüğünü görmüştüm. Bu nedenle Anavatan Partisi ile koalisyon kurmak ve sağı birleştirmek istiyordum.”

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BÜTÜNLEŞME SAĞLANAMADI

“Daha fazla milletvekilimiz olmasına rağmen feragat ettik ve başbakanlığı Anavatan Partisi’ne verdik ve bir azınlık hükümeti kurduk. Ancak tabanda iki parti arasında bütünleşme sağlanamadı. İki sağ partiyi birleştirmek istesem de yapılmasının zor olduğu çok açıktı. Anayol Hükümeti’ni kurmanın önemli bir misyon olduğunu düşündüğüm için milletimin önünde, ‘Refah Partisi ile hükümet kurmayacağım’ demiştim ve çok da samimiydim. Ancak işlemeyince, Refah Partisi ile bir koalisyon kurduk.”

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Tansu Çiller

‘ASKER AYAKTA’ MESAJLARI İLETİLDİ

Tansu Çiller, Refah Partisi ile koalisyon kurulmadan önce çeşitli uyarılar, tehditler geldiğini dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Demirel tarafından bana ve Sayın Erbakan’a ‘Asker ayakta’ şeklinde mesajlar iletilmeye başlandı. Hatta bu tehditler öyle boyutlara geldi ki evlatlarım, ailem hedefteydi. ‘Ne yapacaksanız bana yapın, ipim cebimde’ dedim” diye konuştu.

KOMUTA ZİNCİRİNİ BOZDURMAM

Çiller, Refahyol Hükümeti’nin laiklik karşıtı eylemleri desteklediği algısının yayıldığını kaydederek bu algı üzerine kendisi de darbelerden büyük zarar gören dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e gittiğini söyledi. Çiller, şunları anlattı: “Demirel’in bize destek olacağını düşündüm ve kendisine, ‘Bu hükümetin laiklik karşıtı hangi eylemini görüyorsunuz?’ diye sordum. Tam biz bu konuyu görüşürken Sincan’dan tanklar geçti. Sayın Demirel’e, ‘Sincan’dan tanklar geçiyor, eğer bu hükümete bir uyarı ise bunun yasal bir dayanağı yoktur ve bir işlem yapılmak zorundadır. Bunun için de Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) konuyu araştırması ve yasal süreci başlatması lazım’ dedim. Kendisi ise bana ‘Komuta zincirini bir daha bozdurmam’ dedi.”

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ÇOK KİBAR VE ZARİF BİR İNSANDI

“Bunun üzerine Sayın Erbakan’a gittim. Kendisi çok kibar ve zarif bir insandı. Millete hizmeti öncelikli hedef olarak almıştı. Her geldiğinde darbe oluyordu ve milleti mağdur etmek istemiyordu. Askerle uzlaşmak istiyordu. Kendisine, ‘Bunu teftişe götürelim, yasal bir dayanağı yok’ dedim. O ise bana, ‘Bunu abartmadan geçirelim, askerler bizi severler, ülkeye de iyi hizmetlerimiz oluyor. Bu hizmetler sekteye uğramasın” diye cevap verdi. Biz bu işi geçiştirdik ama geçiştirmeyle kapanacak bir konu değildi. Asker, ülkenin ve benim göz bebeğimdir ancak bazı şeylere de ‘dur’ demek gerekir.”

Apoletliler istemiş!

Fotoğrafta 18 Haziran 1997 tarihinde dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, yardımcısı Tansu Çiller ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yaptığı görüşme sonunda düzenledikleri ortak basın toplantısı görülüyor.

Çiller, o dönemde kurulan Batı Çalışma Grubu’na değinerek, “Fişlenme bilgisi bize gelince ilk olarak Sayın Erbakan ile görüştük sonra konuyu Sayın Demirel’e ilettik. Bunun bir darbenin hazırlığı olduğunu belirterek, araştırılmasını ve konunun DDK tarafından ele alınmasını, gerekirse ondan sonra Genelkurmay’a gönderilmesini dile getirdim. Sayın Demirel, ‘Asker zaten ayakta’ dedi. Sayın Erbakan da bir uzlaşma arıyordu. Ama buna rağmen Sayın Demirel, konuyu hemen Genelkurmay’a gönderdi” diye konuştu. Çiller, Erbakan’ın istifasının ardından hükümeti kurma görevinin kendisine değil de Mesut Yılmaz’a verilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu durum, ‘bizi üzmedi’ desem doğru olmaz. Mesut Yılmaz’a görev verilince bize geldi ve ‘Ben başbakan olmayabilirim, sen olabilirsin’ dedi. ‘Kim istiyor bizim koalisyonumuzu?’ diye sorduğumda, omuzlarını gösterdi yani apoletliler demek istedi.”

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AK Parti darbeleri bitirdi

28 Şubat sürecinin ardından ülkenin ekonomik anlamda ağır bedeller ödediğine vurgu yapan Çiller, “28 Şubat’ın ardından batan bankalar, Türkiye’yi büyük krize soktu. Bu krizin maliyeti 291 milyar dolar. Bunları, gençlerimiz darbelerin maliyetini anlasın diye anlatıyorum. Nihayet millet ne yaptı? Bizleri tasfiye etti ve AK Parti iktidarına şans verdi ve onlar da darbeleri bitirdiler. Vesayet dönemini bitirdiler. Şimdi bize düşen yine demokrasinin yüksek platformunda birleşmek burada, herkese yer var. Darbeleri, vesayet dönemini bitirdik ama henüz birleşmedik, topyekun birleşmeyi yine burada yapabiliriz. Çünkü hepimiz için tek bir Türkiye var” dedi.

OYNAT 02:59 Fahrettin Altun'dan 28 Şubat'a özel paylaşım: Hepiniz oradaydınız, milletimizden özür dileyin! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan paylaştığı bir video ile 'Milletimizden özür dileyin' dedi.



Altun, Twitter'dan 'Hepiniz oradaydınız! Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz! Milletimizden özür dileyin!' ifadelerini kullanarak bir video paylaştı. BiP'te paylaş

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Geçit vermedik vermeyeceğiz

28 Şubat’ın 24’üncü yıl dönümünde siyasilerden mesajlar geldi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetle anıyorum.

Mustafa Şentop

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın demokrasi!

Mevlüt Çavuşoğlu

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz.

Abdulhamit Gül

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız.

Fahrettin Koca

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: 28 Şubat’ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız.

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Ömer Çelik

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: 28 Şubat bildirisi, bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’miz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamızla hiçbir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz.

Fuat Oktay

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan 28 Şubat’ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, 28 Şubatçıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz.

Numan Kurtulmuş

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: 28 Şubat darbesi tahribatı çok ağır olan karanlık bir projeydi. AK Parti’nin kurulması, 28 Şubat karanlığı içindeki Türkiye’ye bir güneşin doğması gibiydi. AK Parti; milletimizin, bu kirli ve karanlık sayfaya verdiği en güzel ve en okkalı cevap olmuştur.

Osman Nuri Kabaktepe

Milletimizden özür dileyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları nedeniyle milletten özür dilemeye davet ederek “Hepiniz oradaydınız. Milletimizden özür dileyin” ifadesini kullandı.

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Fahrettin Altun

Geride FETÖ’yü miras bıraktı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat’ın, birkaç yıl içinde, birlikte yok olduğunu, ancak geride, devletin tüm birimlerine sızmış FETÖ’yü miras bıraktığını vurguladı.