Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Siyasi hayatımı bitirmek istediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Darbenin bir insanlık suçu olduğunu ve 28 Şubat'ı yaşadığını belirten Erdoğan mesajında şunları söyledi:
Okuduğum şiirden hapse atıldım
28 Şubat'ın farkındayım. 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi.
Engellemelere rağmen milletime hizmet ediyorum
Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum.