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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Siyasi hayatımı bitirmek istediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat döneminde okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Her türlü engellemelere rağmen, şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Darbenin bir insanlık suçu olduğunu ve 28 Şubat'ı yaşadığını belirten Erdoğan mesajında şunları söyledi:

Okuduğum şiirden hapse atıldım

28 Şubat'ın farkındayım. 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi.

Engellemelere rağmen milletime hizmet ediyorum

Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum.

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