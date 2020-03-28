Gündem Koronavirüsü karşı Orduda 1 ton balık dağıttı Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik
ORDU

Ordu haberleri: Koronavirüsüne karşı 1 ton balık dağıtıldı!

Koronavirüsü karşı Ordu'da 1 ton balık dağıttı: Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik

Ordu’nun Fatsa ilçesinde soğuk hava depoları olan Edip Ulvi Yerebasmaz, vatandaşlara 1 ton hamsi dağıttı. Yerebasmaz, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve yaklaşık 400 ailemize 1 ton balık dağıtımı gerçekleştirdik. Balığın faydalarını herkes biliyor ama en önemlisi bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken bu dönemlerde daha da ayrı bir önemi var" dedi.

Haber Merkezi İHA
Balıklar 400 aileye ulaştı.
Balıklar 400 aileye ulaştı.

İlçenin Bolaman Mahallesi Mazhar Yerebasmaz Caddesi üzerinde yaklaşık 400 aileye, hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş olan 1 ton balığın dağıtımını soğuk hava deposu çalışanları tarafından yapıldı.

Korona tedavisinde Türkiye’de bir ilk: İyileşen hastaların kanını kullanacağız
DÜNYA
Korona tedavisinde Türkiye’de bir ilk: İyileşen hastaların kanını kullanacağız

400 aileye dağıttı

"Zor zamanlarda hep birlikte olmalıyız" diyen Edip Ulvi Yerebasmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ülke olarak çok zor dönemleri geride bıraktık ve koronavirüsü salgınını da en kısa sürede geride bırakacağımıza inancım tam. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve yaklaşık 400 ailemize 1 ton balık dağıtımı gerçekleştirdik. Balığın faydalarını herkes biliyor ama en önemlisi bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken bu dönemlerde daha da ayrı bir önemi var. Ellerinden geldikçe balık tüketimini korona virüsü bitene kadar tüketmelerini ve ’evde kal’ çağrılarına uyulmasını tavsiye ederim."

5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi
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İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı.
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Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor.
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5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu.
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Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti.
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5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi
İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi.

USNS Mercy gemisi limana geldi: Los Angeles’ta en büyük hastane olacak
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ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı bin yatak kapasiteli ve 800 tıbbi personeli bulunan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisi Los Angeles limanına geldi.
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Geminin gelişi ile ilgili açıklama yapan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcettı “Bu gemi Los Angeles’ta en büyük hastane olacak” dedi.
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Gemide Covid-19 hastalarına bakılmayacağını söyleyen Garcetti, yüzen hastanenin Covid-19 ile ilgili hastalıklarla uğraşan hastanelerin üzerinden yükü alacağını ve virüs taşımayan diğer hastalara hizmet vereceğini açıkladı.
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Los Angeles Bölgesi yöneticisi Janice Hahn ise yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu kumsallarda gördüğümüz kalabalık kabul edilemez” diyerek bölgeye bağlı tüm kumsal ve yürüyüş yollarını kapattıklarını açıkladı.
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Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Yöneticisi Dr. Muntu Davis’in imzaladığı kararın hemen devreye konulacağını belirten Hahn ayrıca kumsallarda bulunan bisiklet yolu, tuvaletler vb. halka açık tesislerinde kapandığını belirtti.
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Hahn, “Güneşli bir günde kalabalıkların kumsallarda virüs yaydığı bir hafta sonunu daha kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.
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ABD, 100 binin üzerinde korona virüsü vakası ile en çok hastalık görülen ülkeler arasında birinci sıraya yükselirken eyalet ve şehirlerde virüsün yayılmasını kontrol edebilmek için önlemleri artırılıyor.
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4 bin 608 vakanın bulunduğu ve şu ana kadar 90 kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletinde bin 482 kişi ile en çok vakanın görüldüğü Los Angeles Bölgesinde daha önce verilmiş “Evde Kalın” kararı yinelendi. Bugün 257 yeni vakanın görüldüğü bölgede 26 kişi hayatını kaybetti.
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Los Angeles Bölgesinde hastalık sebebi ile ölüm oranı yüzde 1.8 ile ABD’de en çok hastalık görülen New York’un üzerine çıktı.
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USNS Mercy gemisi limana geldi: Los Angeles’ta en büyük hastane olacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevlendirdiği San Diego deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisi Los Angeles Limanı'na geldi. Geminin gelişi ile ilgili açıklama yapan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcettı “Bu gemi Los Angeles'ta en büyük hastane olacak” dedi.

Koronavirüse iyi geldiği söylendi: Mardin'de satışı 769 kat arttı
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor.
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Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor.
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Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin’in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi.
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İlçede talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL’ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan Derik'te bir günde 100 kilo sumak satıldı.
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İlçe sakinlerinden Zeki Beşeren, Kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. Bugün çok kişi aldı. Kapış kapış alıyorlar dedi.
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Sumak satıcısı Abdulkadir Özgen ise satışlarda ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, Herkes sumak istiyor, satış patlaması oldu. Bende 25 kilo sumak vardı şu an kalmış 2 kilo diye konuştu.
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Uzmanlar ise sumağın koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel bir çalışmanın olmadığını söyledi.
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Koronavirüse iyi geldiği söylendi: Mardin'de satışı 769 kat arttı
Mardin'in Derik ilçesinde, sosyal medyada sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiaları üzerine satışlar 769 kat arttı. Bir yılda tüketilen sumak, bir günde satıldı. Uzmanlar, kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıkan sumağın koronavirüse iyi geldiğine dair herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi.

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