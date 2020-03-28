Ordu haberleri: Koronavirüsüne karşı 1 ton balık dağıtıldı!
Koronavirüsü karşı Ordu'da 1 ton balık dağıttı: Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik
Ordu’nun Fatsa ilçesinde soğuk hava depoları olan Edip Ulvi Yerebasmaz, vatandaşlara 1 ton hamsi dağıttı. Yerebasmaz, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve yaklaşık 400 ailemize 1 ton balık dağıtımı gerçekleştirdik. Balığın faydalarını herkes biliyor ama en önemlisi bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken bu dönemlerde daha da ayrı bir önemi var" dedi.
İlçenin Bolaman Mahallesi Mazhar Yerebasmaz Caddesi üzerinde yaklaşık 400 aileye, hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş olan 1 ton balığın dağıtımını soğuk hava deposu çalışanları tarafından yapıldı.
400 aileye dağıttı
"Zor zamanlarda hep birlikte olmalıyız" diyen Edip Ulvi Yerebasmaz, şu şekilde açıklamada bulundu:
"Ülke olarak çok zor dönemleri geride bıraktık ve koronavirüsü salgınını da en kısa sürede geride bırakacağımıza inancım tam. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve yaklaşık 400 ailemize 1 ton balık dağıtımı gerçekleştirdik. Balığın faydalarını herkes biliyor ama en önemlisi bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken bu dönemlerde daha da ayrı bir önemi var. Ellerinden geldikçe balık tüketimini korona virüsü bitene kadar tüketmelerini ve ’evde kal’ çağrılarına uyulmasını tavsiye ederim."