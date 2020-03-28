Ordu haberleri: Koronavirüsüne karşı 1 ton balık dağıtıldı! Koronavirüsü karşı Ordu'da 1 ton balık dağıttı: Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik Ordu’nun Fatsa ilçesinde soğuk hava depoları olan Edip Ulvi Yerebasmaz, vatandaşlara 1 ton hamsi dağıttı. Yerebasmaz, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve yaklaşık 400 ailemize 1 ton balık dağıtımı gerçekleştirdik. Balığın faydalarını herkes biliyor ama en önemlisi bağışıklık sistemimizin güçlü olması gereken bu dönemlerde daha da ayrı bir önemi var" dedi.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 13:33 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 13:38 İHA