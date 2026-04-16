Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Örgüt içindeki faaliyetleri tespit edildi: İki ilde DEAŞ operasyonu

Örgüt içindeki faaliyetleri tespit edildi: İki ilde DEAŞ operasyonu

00:2616/04/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)

Malatya ve Şanlıurfa’da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütü övücü paylaşımlar yaptığı ve finansal destek sağladığı tespit edilirken, adreslerde yapılan aramalarda silah ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Irak'ta geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen Malatya ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adresleri belirlendi. Sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar ile terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüpheli için Malatya ve Şanlıurfa illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



#Malatya
#Şanlıurfa
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
